Если Covid-19 заразился один член семьи, обязательно ли заразятся и остальные?

"Весной сообщалось, что зараженные Sars-CoV-2 почти всегда передают инфекцию членам домохозяйства — однако риск зависит от различных факторов", — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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"У нее были лишь легкие жалобы: 48-летняя женщина чувствовала слабость, жаловалась на боли в суставах, редкий кашель и нарушение вкуса. Дети, 14 и 17 лет, тоже заразились. Их симптомы напоминали сильную простуду. У 51-летнего мужа не было ни першения в горле, ни других признаков заражения Sars-CoV-2. Он по-прежнему делил с женой стол и кровать и не соблюдал дистанцию, общаясь с детьми, ведь в марте, когда заразились трое из четверых членов семьи, чаще всего говорилось: тот, кто живет в одном домохозяйстве с зараженным человеком, тоже заразится. Зачастую показатель вторичной зараженности, то есть вероятность заразиться внутри семьи в случае, если кто-то уже болеет, приравнивался к 100".

В феврале в научном журнале Lancet были представлены первые исследования по данной теме, которые были преимущественно проведены в Азии. Так, в китайском Харбине восемь членов одной семьи обедали дома с зараженным человеком; все восемь человек заразились, передает издание.

Сегодня оказывается, что заражение вовсе не является неизбежным, когда члены домохозяйства делят с зараженным кухню, гостиную или даже спальню. Согласно нескольким исследованиям, вероятность заражения оценивается в 20-25%. Того, кто живет в одном доме с человеком с положительным анализом на коронавирус, инфекция обойдет стороной в трех из четырех или даже в четырех из пяти случаев, говорится в статье.

"Возможно, сильно отличающиеся данные по заражениям связаны с тем, что в Китае, где были проведены первые исследования, социальные контакты людей осуществляются на меньшем расстоянии друг от друга. Риск заражения зависит от интенсивности совместного времяпрепровождения, то есть от того, много ли и насколько близко друг к другу люди разговаривают или смеются или же каждый сидит молча, пережевывая пищу. К тому же риск заражения увеличивается, если контакт осуществляется в период, когда больной особенно заразен, то есть примерно с четвертого по восьмой день болезни. То же самое касается и плохо проветриваемых квартир малой площади", — отмечает издание.

В августе опубликованный на сайте препринтов medRxiv метаанализ из США показал, что заражение внутри домохозяйства происходило только в 18,8% случаев, при этом отмечались большие колебания. Опасность заражения от пациентов с симптомами была выше, при этом риск заражения от бессимптомных больных был незначителен. Супруги заражались чаще, чем другие члены семьи, взрослые заражались легче, чем дети.

"Анализы из Теннесси и Висконсина в свою очередь недавно показали, что там 53% членов домохозяйств заражались от одного больного. Таким образом, все зависит от обстоятельств. Поэтому авторы исследования призывают людей с подозрением на Covid-19 оставаться дома, "самоизолироваться и использовать отдельную спальню и ванную комнату". (…) "По возможности находитесь в одиночку в хорошо проветриваемой отдельной комнате", "по возможности принимайте пищу в отдельном от остальных помещении и в другое время" и "используйте общие помещения (например, кухню, коридор, ванную) только при необходимости", — настоятельно советует Институт Роберта Коха".

Но чтобы люди с положительным анализом на коронавирус не чувствовали себя заключенными, которым оставляют еду под дверью, и ощущали внимание и эмоциональную близость, необходимую для выздоровления, нужно периодически устраивать домашние вылазки и общаться в квартире на расстоянии, при открытых окнах и в масках, пишет Süddeutsche Zeitung.