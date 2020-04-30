Если хотите похудеть, начните с самого простого — замените лакомства полезной альтернативой

Весной большинство женщин начинают что-то делать для улучшения своего внешнего вида, некоторые прибегают к различным диетам, которые сулят фигуру как у супермодели всего за пару месяцев. Однако специалист по питанию латвийского бренда биопродуктов Rūdolfs Байба Гринберга советует начать с самого простого — заменить лакомства полезной альтернативой, постепенно сделав свой рацион более здоровым.

"Большинство женщин считает, что фигуру своей мечты можно обрести только при помощи диеты, но стоит помнить о том, что основная часть диет, которыми изобилует интернет, односторонние, в них не сбалансировано количество питательных веществ, витаминов и минералов. Более правильным решением, нежели сезонная диета, было бы полноценное питание на протяжении всего года — это уважение и забота о своем теле, которая принесет плоды в долгосрочной перспективе", — подчеркивает Б. Гринберга.

По словам эксперта, самый простой способ сделать свой рацион более здоровым в первую очередь отказаться от сладостей с большим количеством рафинированного сахара и других "быстрых" углеводов (продуктов из белой муки), заменив их более полезной альтернативой, например, фруктовыми смузи.

Смузи отличаются от соков тем, что способны заменить целый прием пищи, поскольку по сути это измельченные целые фрукты, которые можно дополнить молочными продуктами, специями, семенами и другими ценными ингредиентами.

Фрукты богаты антиоксидантами, что чрезвычайно важно для поддержания здоровья, особенно весной. Кроме того, во фруктах много клетчатки, прежде всего водорастворимой, которая стабилизирует уровень глюкозы в крови и восстанавливает кишечную микрофлору, тесно связанную с общим психоэмоциональным самочувствием человека.

На рынке доступны и произведенные в Латвии биологические смузи с прекрасным составом, которые станут хорошим решением в случае, если не хватает времени на его собственноручное приготовление дома.

Важность здорового питания подчеркивает и тренер по зумба-фитнесу Диана Гжибовска: "Ритм моей повседневной жизни очень динамичный, и не всегда получается найти время для горячей трапезы. Однако я осознаю, что для того, чтобы хорошо себя чувствовать и физически, и эмоционально, важно не пропускать приемы пищи, поэтому прекрасной альтернативой перед кардиотренировками являются фруктовые и ягодные смузи, содержащие углеводы".

При покупке готовых смузи специалист по питанию рекомендует тщательно изучать этикетку и обращать внимание на четыре пункта, которые помогут убедиться в том, что перед вами действительно качественный продукт.

1. Биологическое происхождение ингредиентов

Фрукты из биологических хозяйств растут в плодородной и здоровой почве со сбалансированным содержанием минеральных веществ, такая почва не водянистая и содержит больше твердых частиц. Фрукты биологического происхождения содержат больше микроэлементов и витаминов, и они растут в естественном, не ускоренном темпе, поэтому у них свежий и богатый вкус. Чтобы убедиться в биологическом происхождении ингредиентов, следует проверить маркировку продукта: на ней должна быть указана информация о биологическом происхождении ингредиентов, подтвержденная зеленой экомаркировкой Европейского союза.

2. Отсутствие искусственных консервантов

Чтобы продукция дольше хранилась, в нее добавляются Е-вещества со свойствами консервантов, однако стоит помнить о том, что злоупотребление такими пищевыми добавками вредно для здоровья. Намного полезнее и безопаснее употреблять в пищу термически обработанные (стерилизованные) продукты, которые будут долго оставаться свежими и вкусными. Современные методы стерилизации намного более щадящие для продуктов, чем те, что использовались раньше, так что мы можем быть уверены в том, что большинство находящихся в ягодах и фруктах веществ остаются в целости и сохранности.

3. Отсутствие ароматизаторов

Фрукты, ягоды и овощи богаты натуральными ароматическими веществами, поэтому в качественные смузи нет нужды добавлять ароматизаторы. Многие заметили, что выращенные в биологических хозяйствах продукты сами по себе намного ароматнее и вкуснее, к тому же отдельные виды фруктов можно смело есть с кожурой, в которой нередко скрывается еще больше ароматов и биологически активных веществ.

4. Натуральный фруктовый сахар в составе

Сахара — это абсолютно натуральная составляющая фруктов, ягод и овощей. Чем более солнечной была местность, в которой рос продукт, тем слаще он будет. Сахар, который попадает в организм вместе с его "хозяином" (фруктом, ягодой или овощем), в процесс метаболизма включается постепенно, так как поступает в пищеварительный тракт с клетчаткой. Однако натуральный сахар — совсем не то же самое, что подсластитель (группа пищевых добавок). Подсластители часто добавляют в продукты для уменьшения кислого вкуса. Куда полезнее приучить свой организм получать сахар только с теми продуктами, которые в них содержатся от природы.