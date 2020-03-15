"Естественное родительство" в современных реалиях

Секреты долголетия и крепкого здоровья каждый находит в чем-то своем. Но есть базовые вещи, с которых все начинается и программируется. Объединив все эти вещи, можно найти в них одно общее — ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Именно то, как задумала Природа. Чем меньше отступаем влево и вправо, тем крепче фундамент. Это и про тело, и про эмоции, и про отношения с миром.

Я говорю о естественности, которая обеспечивает "первичное здоровье". Это фундамент здоровья ребенка — и эмоциональный, и физический. И чем более естественным образом вы этот фундамент выстроили, тем он прочнее и надежнее. В этот период формируется организм, и восприятие человеком мира, в который он пришел.

"Первичное здоровье" закладывается в первом периоде нашей жизни, т.е. во время жизни в матке, околородового периода и первого года жизни. Хотя некоторые ученые особо подчеркивают важность не только первого, но и первых трех-пяти лет жизни в построении этого "основания". Причем мы говорим о здоровье и физическом, и психическом.

Чтобы понимать, как построить этот фундамент наиболее прочно, нужно обратиться к термину "естественное родительство". В него входит много составляющих. И хотя мы живем в мире, когда токсичности и химии хватает во всех сферах жизни, есть моменты, которые подвластны родителям и в частности мамам.

Я стала консультантом по грудному вскармливанию именно потому, что твердо и безвозвратно убеждена в пользе и абсолютной необходимости грудного молока ребенку. И при том, что смеси, в крайнем случае, являются альтернативой, используются они, к сожалению, не только в крайнем случае. Моя же работа заключается в том, чтобы помочь диаде "мама-ребенок" в их начале пути кормления, поддержать в процессе и помочь завершить его максимально плавно, и этим, я знаю, совершается значимый вклад в будущее здоровье ребенка, и, кстати, в мамин организм тоже. Ведь так задумано.

Я начала администрировать чаты поддержки кормления грудью в WhatsApp и вижу, что даже просто факт общения женщины с такими же кормящими мамами нормализует для нее ситуацию и дает поддержку кормить дальше. Подробнее обо всем можно узнать, связавшись со мной в Instagram или в Facebook.

При каждодневном общении с молодыми мамами я вижу, сколько у них вопросов и помню миллион вопросов в своей голове, ведь хочется сделать ребенку как лучше. Но как лучше то? Один специалист говорит пеленать, другой запрещает, один убеждает дать ребенку прокричаться, другой говорит брать скорее на руки, один убеждает, что совместный сон полезен, а другой доказывает обратное. Тут и с ума сойти можно. Это, кстати, начинается еще до родов, ведь рожать тоже советуют по-разному, даже техники дыхания советуют разные!

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Поэтому я собрала группу думающих, осознанных мам-профессионалов, каждая в своей области, и вместе мы в течение года творили. Результатом стал проект для рижских мам — formama.lv где, начиная от родов, заканчивая проблемным поведением дошкольника, все мамы найдут для себя ответ на волнующие вопросы. Каждый семинар выкристаллизовывался из тонны информационных источников, которые придерживаются одной линии и концепции — естественность.

Чтобы родить максимально естественно, нужно понимать свое тело и что с ним происходит. Чтобы выкормить грудью, нужно понимать, как работает молочная железа и по каким ритмам кормится ребенок. Чтобы понять, почему он плачет, нужно знать возможные причины, на уровне физиологии, прежде всего. Как у крохи происходят позывы к мочеиспусканию, как созревает желудочно-кишечный тракт, как быстро усваивается молоко, какие ритмы сна у новорожденного и пр.

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Чтобы понять, почему ребенок капризничает и упрямится, нужно понимать его уровень развития и что им движет. Чтобы понять, как учить и развивать малыша, нужно знать, как развивается его мозг в этот период времени. Чтобы понимать, насколько хорошо идет развитие речи, нужно знать, как вообще эта речь формируется и какое огромное влияние на нее оказывает каждодневное общение с близкими людьми. В частности, с мамой.

Перед тем, как отдать ребенка в детский садик, нужно взвесить много факторов и понимать какие сложности будут из-за элементарной незрелости ребенка. Просто то,

что дано от Природы. Заложено. Не изменить. Где нас этому учат, мамы? Нигде. Или почти нигде.

В основном это самообразование, чаще всего с первым ребенком еще и набивание шишек. Но есть ли что-то важнее этих знаний для молодой мамы? Всей душой протестую против замалчивания важности этих знаний и приглашаю на семинары, а также читать литературу, которая базируется именно на концепции естественности (подробнее об этом — здесь).

Кто-то скажет: "Ведь росли же мы как-то без этих знаний и выросли!". Да, но много вы знаете по-настоящему счастливых и здоровых людей осознанного возраста?

Успешного грудного вскармливания вам, дорогие мамы!