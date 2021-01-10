Эта привычка сокращает вашу жизнь на 28 лет
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Ученые Каролинского института (Швеция) определили, что привычка регулярно потреблять алкоголь является серьезным фактором, сокращающим человеческую жизнь.

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Как пишет портал MedikForum.ru со ссылкой на издание Express, исследователями из Швеции были проанализированы показатели смертности и ожидаемой продолжительности жизни у людей, страдающих от расстройств, ассоциированных с приемом алкоголя. В общей сложности они изучили данные более миллиона человек, проживающих в скандинавском регионе (Дания, Финляндия, Швеция). Эти сведения собирались в период с 1987 года по 2006 год.

В результате исследователи заключили, что склонность к постоянному употреблению спиртных напитков является привычкой, существенно сокращающей жизнь.

"Ученые обнаружили, что ожидаемая продолжительность жизни была на 24-28 лет короче у людей, регулярно употребляющих алкоголь", — информирует Express.

Выводы ученых из Швеции перекликаются с предупреждением, которое было озвучено специалистами известного в США медучреждения — Клиники Майо. Американские медики констатировали, что регулярная выпивка, особенно в виде запоев, "наносит удар по всем системам организма". Это влияет на длительность жизни человека, обрывая ее раньше времени.

"У людей с расстройствами, вызванным употреблением алкоголя, смертность от всех причин — выше. Средняя продолжительность жизни людей, которые попадают в больницы из-за нарушений, вызываемых приемом спиртного, составляет всего 53 года", — предупредили научные специалисты.

Эксперты уточнили, что употребление алкоголя считается нездоровым у мужчин — когда они выпивают пять или более порций в течение двух часов, у женщин — когда они выпивают четыре порции.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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