Эта привычка сокращает вашу жизнь на 28 лет

Ученые Каролинского института (Швеция) определили, что привычка регулярно потреблять алкоголь является серьезным фактором, сокращающим человеческую жизнь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишет портал MedikForum.ru со ссылкой на издание Express, исследователями из Швеции были проанализированы показатели смертности и ожидаемой продолжительности жизни у людей, страдающих от расстройств, ассоциированных с приемом алкоголя. В общей сложности они изучили данные более миллиона человек, проживающих в скандинавском регионе (Дания, Финляндия, Швеция). Эти сведения собирались в период с 1987 года по 2006 год.

В результате исследователи заключили, что склонность к постоянному употреблению спиртных напитков является привычкой, существенно сокращающей жизнь.

"Ученые обнаружили, что ожидаемая продолжительность жизни была на 24-28 лет короче у людей, регулярно употребляющих алкоголь", — информирует Express.

Выводы ученых из Швеции перекликаются с предупреждением, которое было озвучено специалистами известного в США медучреждения — Клиники Майо. Американские медики констатировали, что регулярная выпивка, особенно в виде запоев, "наносит удар по всем системам организма". Это влияет на длительность жизни человека, обрывая ее раньше времени.

"У людей с расстройствами, вызванным употреблением алкоголя, смертность от всех причин — выше. Средняя продолжительность жизни людей, которые попадают в больницы из-за нарушений, вызываемых приемом спиртного, составляет всего 53 года", — предупредили научные специалисты.

Эксперты уточнили, что употребление алкоголя считается нездоровым у мужчин — когда они выпивают пять или более порций в течение двух часов, у женщин — когда они выпивают четыре порции.