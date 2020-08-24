Это диабет? Пять менее известных симптомов высокого уровня сахара в крови

Три наиболее распространенных симптома диабета 2 типа, обусловленные повышенным уровнем сахара в крови, включают повышенную жажду, учащенное мочеиспускание (особенно ночью), повышенный голод. Но существуют и менее известные сигналы этого заболевания. О них со ссылкой на специалистов из Великобритании пишет портал MedikForum.ru.

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Диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или теряет чувствительность к гормону (развивается инсулинорезистентность). Данные отклонения ведут к тому, что уровень сахара в крови становится хронически высоким.

"Симптомы диабета развиваются медленно, у многих людей заболевание протекает бессимптомно, его часто обнаруживают случайно. Порой это происходит только при выявлении серьезных осложнений, вызываемых гипергликемией — сердечного приступа, инсульта или язвы стопы", — рассказал консультант по диабету и медицине диабетической стопы в больнице Лондон-Бридж Праш Вас.

Специалист подчеркивает: очень важно при возникших подозрениях на диабет как можно скорее поговорить с врачом и выяснить их обоснованность. Среди самых распространенных симптомов высокого уровня сахара в крови он назвал сильную жажду, усилившееся мочеиспускание, обычно заставляющее просыпаться ночами, обостренное чувство голода.

Но бывают и менее известные симптомы, которые, проявляясь, не вызывают ассоциаций с диабетом. "Необъяснимая потеря веса — один из симптомов диабета, который можно легко принять за что-то еще", — заметил британский медик. По словам врача, нужно обязательно обследоваться, если человек потерял более пяти процентов от общей массы тела за год без специальных попыток худеть.

Между тем, другие симптомы могут включать стойкую усталость, помутнение зрения, участившиеся инфекции.

Некоторые люди с высоким уровнем сахара в крови могут начать испытывать стойкие головные боли, не проходящие даже после приема медикаментов.

"Очень важно, чтобы диабет был диагностирован как можно скорее, поскольку он повышает риск некоторых смертельных осложнений, включая болезни сердца и инсульты. Его менее известные симптомы включают непреднамеренную потерю веса, постоянную усталость, нечеткое зрение, головные боли и частые инфекции, такие как молочница или кожные воспаления", — резюмировал специалист.