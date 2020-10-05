Это простое правило поможет вам сжечь жир и снизить уровень сахара в крови

Новое исследование показывает, что время, в которое вы едите, может иметь большое значение для набора веса. Поздний ужин может вызвать увеличение веса и повышение уровня сахара в крови независимо от калорий, пишет портал МедикФорум.

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Ужин в 22:00 вместо 18:00 может повлиять на уровень глюкозы в крови и способность сжигать жир. Исследование показало, что у тех, кто поздно ел, пиковый уровень сахара в крови был почти на 20 процентов выше, а сжигание жира снижалось на 10 процентов по сравнению с теми, кто ел раньше.

"Нам было известно о других исследованиях, которые предполагали, что поздний прием пищи связан с ожирением, и, поскольку ассоциация — это не то же самое, что причинная связь, мы хотели взглянуть на это более строго", — сообщил Healthline автор исследования доктор Джонатан С. Джун, научный сотрудник Профессор медицины Университета Джона Хопкинса.

Джун и его команда изучили 20 здоровых добровольцев (10 мужчин и 10 женщин), чтобы выяснить, как их тела метаболизируют обед, съеденный в 22:00 вместо 18:00.

Все участники исследования ложились спать в одно и то же время: в 23:00.

Результаты исследования показывают, что уровень сахара в крови выше, а количество сжигаемого жира меньше при позднем ужине, даже когда люди ели одну и ту же еду. "Мы не были удивлены. Другие исследователи провели аналогичную работу, изучая циркадные ритмы и диету, а другие лаборатории показали, что если вы едите не в фазе с нормальным циркадным ритмом своего тела, вы не усваиваете глюкозу таким же образом", — сказал Джун.

Самая интересная часть этого исследования заключается в том, что исследователи обнаружили, что не все одинаково реагируют на поздний прием пищи. "Что меня больше всего удивило, так это то, что не все были уязвимы одинаково", — сказал Джун. "Была группа, вы знаете, если вы посмотрите на структуру активности в предыдущие 2 недели, люди, которые раньше привыкли спать хуже всего, когда мы накормили их поздно вечером".

По словам Джуна, люди, которые ели только в 2 или 3 часа ночи, казалось, не пострадали от изменения в еде: "Это не универсальный подход; есть различия в метаболизме людей, которые либо делают их более уязвимыми для позднего приема пищи, либо не беспокоят их".