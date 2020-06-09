Это рак? Изменения в привычках кишечника, которые указывают на опухоль

Изменения привычек кишечника, возникающие без видимой причины, — это сигнал который должен заставить насторожиться любого. Подобным образом может заявлять о себе колоректальный рак, означающий опухоль в прямой или толстой кишке.

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Как сообщает MedikForum.ru, врачи настоятельно рекомендуют знать, как обычно функционирует тело, поскольку так легче заметить какие-либо изменения, которые указывают на опасные процессы, включая образование опухолей.

"Заиметь привычку обращать внимание на все изменения привычных состояний своего организма — это первое, что может сделать любой человек для своевременного обнаружения симптомов рака кишечника. Учитывая, что образующаяся опухоль органа поначалу является небольшой, ранняя диагностика может спасти жизнь, позволяя наиболее быстро разработать и реализовать план лечения", — рассказали специалисты организации Cancer Research UK (Великобритания).

В интервью изданию Express Health они назвали различные изменения в привычках кишечника, которые могут указывать на рак. По словам экспертов, прежде всего, должно настораживать все, что невозможно объяснить переменой образа жизни, питания, другими факторами.

Следующие изменения в привычках кишечника, по мнению британских онкологов, указывают на возможную опухоль:

Возникает диарея, жидкий и водянистый стул, который длится три недели или дольше.

Запор держится в течение трех недель и более.

Некоторые больные раком кишечника сообщают о боли, ощущаемой в животе или заднем проходе.

Несмотря на дефекацию, остается ощущение, что кишечник продолжает оставаться наполненным.

Достаточно редко, но может ощущаться зуд в ректальной области.

"Заболевшие раком кишечника также могут подвергаться необъяснимой потере веса и испытывать симптомы анемии из-за снижения уровня эритроцитов в крови — необъяснимую усталость, головокружение или одышку", — дополнили перечень симптомов врачи.

Врач-гастроэнтеролог Клиники Майо (США), доктор Джон Кисиэль, рассказал в публикации Medicalxpress, что симптомы рака кишечника могут быть очень расплывчатыми или неспецифичными, пишет MedikForum.ru. Но поскольку данный тип рака поддается лечению, если диагностируется на ранней стадии, важно уметь различать его симптомы.

Одним из них является беспричинная боль в животе. Она возникает из-за того, что массам кишечника становится трудно передвигаться через узкую область, которая образовалась из-за возникшей там опухоли.

Еще один признак — это изменившиеся привычки кишечника: например, человека могут преследовать чередующиеся запор и диарея, также нередко возникает ощущение, что при дефекации не происходит полного опорожнения.

Одновременно с этим врач заметил, что симптомы рака кишечника могут быть очень расплывчатыми или неспецифичными. Так, на него могут указывать похудение, усталость, головокружение.

Говоря о стадиях заболевания, эксперт пояснил: обычно различают четыре стадии, в зависимости от размера опухоли и наличия метастазов. Начальные стадии означают, что "рак ограничен внутренней оболочкой толстой кишки", тогда как четвертая — это опухоль, которая распространилась из кишечника в отдаленные органы.

Ученый считает, что лучшим способом контролировать свой риск подверженности данному виду рака являются обследования после 40-45 лет, проводимые независимо от наличия тревожных признаков. Профилактическая колоноскопия эффективнее всего позволяет диагностировать присутствие в кишечнике полипов — предвестников раковых новообразований.