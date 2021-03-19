Где взять энергию? 10 здоровых альтернатив кофе

Крупнейшими потребителями кофе в мире являются финны, но и в Латвии кофе весьма популярный напиток. Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня перечисляет множество его преимуществ, отмечая, что в некоторых случаях кофе стоило бы избегать. Чтобы сохранить энергию в течение всего дня, существуют и другие здоровые альтернативы.

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Пара чашечек кофе в день оказывает благотворное действие на организм и улучшает качество жизни здорового человека. Кофе повышает работоспособность, улучшает концентрацию внимания, логическое и аналитическое мышление. Напиток взбадривает и тонизирует организм, однако при этом он также кратковременно повышает кровяное давление и учащает сердечный ритм, поэтому людям с повышенным давлением и учащенным пульсом следует, после кофе, понаблюдать за своим самочувствием. В свою очередь тонизирующие свойства кофе окажут положительный эффект на людей с пониженным давлением.

Кофе также является хорошим источником антиоксидантов. Он защищает клетки от преждевременного старения и разрушения. Кроме того, запах и вкус напитка доставляют эмоциональное наслаждение, что способствует выработке гормонов счастья — дофамина и серотонина.

Людям с повышенным кровяным давлением или учащенным пульсом необходимо готовить кофе правильно, максимально уменьшая количество кофеина, или выбрать другую альтернативу, обеспечивающую заряд энергии. Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом желательно избегать частого употребления кофе и употребления кофе натощак.

При диарее или частом стуле, следует уменьшить потребление кофе или вовсе отказаться от него — кофе стимулирует работу кишечника. При менопаузе кофе следует пить умеренно, так как вследствие его диуретических свойств ухудшается усвоение кальция и усиливается выведение минералов.

Однако, если желание выпить кофе возникает часто, следует подумать о приеме дополнительных минералов. Увлекаться кофе также не отоит беременным и кормящим женщинам.

Если не рекомендуется употреблять кофе или не нравится его вкус, заряд энергии можно получить и другими способами.

1. Традиционный кофе имеет несколько альтернатив, которые содержат меньше кофеина. Взбодрят кофе с цикорием, зеленый чай или чай ройбуш, напиток матча, чай chai или какао.

2. Настроение поможет поднять "золотое молоко", в составе которого отсутствует кофеин, и которое приготавливают из теплого молока или растительного молока с добавлением небольшого количества куркумы, черного перца и чайной ложки меда. Также можно добавить такие пряности, как корица, кардамон, мускатный орех или натуральная ваниль.

3. Энергию придаст и чай из корня лакрицы — необычный, сладковатый, свежий вкус напитка пробудит тело и разум.

4. Утро можно начать со здорового смузи, взбив блендером банан с апельсиновым соком или молоком, добавив замороженную черную смородину, клубнику или другие ягоды.

5. Взбодрят цитрусовые фрукты, их сок и аромат, а растворенный в стакане воды витамин С быстро тонизирует организм.

6. Если необходимо получить быстрый заряд энергии, помогут кусочек темного шоколада, сухофрукты или орехи.

7. Рекомендуется ежедневно выпивать в среднем 1,5–2 литра воды независимо от количества выпиваемой в течение дня другой жидкости (с чаем, смузи, супами). Вода играет важную роль в организме — с обезвоживанием снижается и заряд энергии. Для придания вкуса или запаха, в чистую воду можно добавить дольку лимона, пару свежих ягод, ломтики огурца или листья мяты со льдом.

8. Тем, кому трудно просыпаться по утрам, вместо кофе прекрасно подойдет контрастный душ. Закаливание нужно начинать постепенно, с каждым днем понемногу увеличивая амплитуду температуры воды.

9. Не терять энергию и сохранить бодрость помогут занятия спортом. Это не обязательно должны быть тяжелые физические нагрузки, пользу принесут и прогулки или упражнения на свежем воздухе, занятия йогой, плавание, езда на велосипеде и т. д.

10. Регулярное проветривание помещений — при наступлении усталости и сонливости, быструю и эффективную помощь телу и разуму окажет свежий воздух.

Даже при хорошем здоровье и отсутствии необходимости поиска альтернативы кофе, в любом случае рекомендуется готовить его правильно, то есть выбирать кофейные зерна средней обжарки. Кроме кофеина, они содержат достаточное количество антиоксидантов, в отличие от растворимого кофе, который содержит только кофеин.

Если готовить кофе не в кофейном аппарате, то смолотый кофе следует залить кипятком, настаивать примерно четыре минуты, а затем слить настой до осадка.

Если настаивать кофе дольше, в напитке возрастает количество кофеина, который в больших концентрациях нежелателен и неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и нервную систему.

Кофе можно готовить и подавать разными способами: от эспрессо, черного кофе до мокко или капучино. При регулярном употреблении кофе следует следить за потреблением сахара, сиропов или других добавок — у склонных к полноте людей жирный латте с несколькими чайными ложками сахара может значительно замедлить процесс похудения.

Вместо сливок или молока также можно использовать нежирное молоко или растительное молоко — миндальное, соевое, кокосовое молоко, молоко из киноа, рисовое или гречневое молоко.

Если сложился ритуал с каждой чашечкой кофе съедать булочку или шоколадный батончик, возможно, следует подумать об их постепенной замене более здоровой альтернативой, например, горстью орехов, парой ягод сушеной клубники, сушеных фиников или бананом.