Генетики выяснили, как группа крови влияет на течение Covid-19 и риск заражения

Анализ показал: обладатели второй группы крови больше восприимчивы к Covid-19 и чаще попадают в больницу с тяжелой инфекцией, пишет со ссылкой на ТАСС портал MEDdaily. У первой группы крови, напротив, риск инфицирования снижен. Виной всему особые мутации.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

По словам ученых Кильского университета, была проведена расшифровка генома 1980 жителей Испании и Италии, попавших в больницы с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Исследователи сравнили наборы мутаций в генах этих пациентов. В общей сложности было выделено более 8,5 миллиона генетических вариаций. Их наличие попытались связать с риском инфицирования и характером протекания коронавирусной инфекции.

Оказалось, на вероятность заражения и характер болезни больше всего влияли две мутации. Первая касалась гена SLC6A20 и третьей хромосомы, а вторая — гена, определяющего группу крови, и девятой хромосомы. Первая мутация повышала риск тяжелых форм инфекции примерно в 1,77 раза, а вторая мутация увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза.

Известно: ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для проникновения в клетки человека. Плюс, вследствие данных мутаций в девятой хромосоме обычно повышается свертываемость крови. А это, как известно, нередко приводит к летальному исходу у пациентов с Covid-19. И такие мутации чаще встречаются у людей со второй группой крови, говорят ученые.