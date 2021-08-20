Гигиена зубов — залог здоровья и долголетия: секреты японской техники хамигаки

Сколько раз в день среднестатистический европеец чистит зубы? Обычно два — утром и вечером. Японцы полагают, что это очень и очень мало.

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Гигиена зубов (и не только их) у жителей страны восходящего солнца возведена в настоящий культ. У них даже есть собственная национальная методика чистки зубов, которая называется хамигаки.

Чему учат дома и в школе

К чистке зубов японцев приучают с самого раннего детства. Поэтому совместная с родителями чистка зубов, чаще всего — одно из самых ранних воспоминаний каждого жителя Японии. Они даже считают, что эта процедура укрепляет внутрисемейные отношения.

Но вдруг какой-то из родителей неправильно приучил чистить зубы свое чадо? В этом случае в Японии подключается школа: дети чистят зубы после каждого приема пищи в учебном заведении. Дружно, всем классом и под чутким руководством учителя.

Кстати, хамигаки — это не какие-то специфические движения, которые знают только японцы, и не знаем мы. Различие — лишь в тщательности и частоте исполнения. Сложно, конечно, заставить младших школьников восхищаться таким предметом, как чистка зубов, но японцы и тут нашли решение: они сочинили мотивирующие детские песни на эту тему.

"Походная щетка"

Неудивительно, что после таких воспитательных моментов большинство взрослых японцев чистит зубы после каждого приема пищи. Это происходит повсеместно: дома, в гостях, в ресторане. Для этого жители страны восходящего солнца носят с собой специальные "походные щетки". Гости страны часто удивляются, зайдя в туалет ресторана и застав там японца, сосредоточенно орудующего щеткой во рту.

Полоскание, леденцы и духи в таблетках

Так же как и люди во всем мире, японцы, придя домой, моют руки. Но это далеко не все: еще они всегда полощут рот по возвращению. В японских магазинах даже продаются специальные средства для этого. А еще у них в каждом магазине продаются леденцы, которые помогают убрать запах изо рта.

Ну и "вишенка на торте" — духи в таблетках, которые изобрели японские умные головы. Работают они, также, как ароматизатор, но только действуют изнутри организма. Приятный, но ненавязчивый запах ароматических масел выделяется через поры.

Зубная паста: выбор из полутора миллиона видов

Когда вы попадаете в японский магазин, где продаются зубные щетки (хабураси), глаза у вас разбегаются: их количество исчисляется не сотнями, а тысячами. И все они заметно отличаются от тех, которыми привыкли чистить зубы мы. У японских щеток более компактные размеры и лучшая маневренность. А еще очень мягкие и мелкие щетинки, которые помогают более качественно, и вместе с тем, бережно, чистить зубы, не травмируя при этом десны.

Что же касается зубной пасты, то на прилавках японских торговых точек насчитывается больше полутора миллиона ее наименований. Сложно представить, чем отличаются друг от друга эти бренды, но раз они есть, значит, есть и спрос на них.

Чем здоровее зубы, тем длиннее жизнь

Страна восходящего солнца входит в тройку стран (наравне с Южной Кореей и Францией), где фиксируется самый низкий уровень частоты сердечно-сосудистых заболеваний в мире. И связь между зубами и сердцем — прямая. Исследования показывают, что плохое состояние зубов, заболевания десен и бактериальные инфекции в полости рта связаны с повышенным риском развития сердечных патологий.

Поэтому, возможно, именно техника хамигаки — одна из причин, почему в Японии так много людей доживают до глубокой старости, а средняя продолжительность жизни в этой стране — 84,5 года — самая высокая на планете.