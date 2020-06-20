Готовимся к гриль-вечеринкам: как избежать переедания и распространенных травм

В ближайшие дни многие жители Латвии будут готовить на свежем воздухе. Однако важно позаботиться не только о вкусе еды и ее влиянии на пищеварительную систему, но и о своей безопасности, поскольку горячие угли, решетки, шампуры и использование жидкости для розжига могут привести к травмам. Подробнее рассказывает фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

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Подгоревшая еда — вкусно, но вредно



Для жарки на гриле важно выбирать как можно более качественное мясо от надежного продавца и свежие овощи. Маринады рекомендуется готовить самим, чтобы контролировать добавки, количество соли и выбор специй, а также избежать консервантов и Е-добавок.

Для людей с высоким артериальным давлением контроль потребления соли особенно важен.

При самостоятельном приготовлении маринада вместо уксуса лучше выбирать что-то менее кислое, чтобы поберечь желудок — лимонный сок, кефир, оливковое масло.

Кроме того, следует помнить, что все соусы, которые приготовлены с сахаром, быстрее подгорают и влияют на нашу пищеварительную систему, поэтому маринады с медом и сахаром, терияки и другие сладкие соусы — не самые подходящие для гриля.

Хотя распространен миф о том, что подгоревшие кусочки — самые вкусные, а уголь полезен, не следует допускать, чтобы мясо или овощи подгорели — именно пережаренная, подгоревшая еда причиняет больше всего вреда здоровью. Образующийся во время грилирования уголь вбирает в себя вещества и из маринада, и из мяса, при этом иногда вместе с жидкостью для розжига.

Овощи менее тяжелы для желудка, чем мясо, но их на гриле нужно готовить отдельно. Неправильно мясо и овощи нанизывать на шампур попеременно, потому что время приготовления овощей меньше, и они подгорят.

Что делать, если вы переели



Гриль-вечеринки часто заканчиваются перееданием. Чтобы этого избежать, рекомендуется жарить пищу в несколько подходов с трехчасовым перерывом, а не сразу выкладывать на гриль всю еду.

Разумной должна быть и пропорция на тарелке — блюдо-гриль должно занимать не более четверти порции, а дополнять его нужно свежими овощами, салатами, различными полезными соусами, фруктами.

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Иногда люди знают, что будет плохо, но все равно не могут воздержаться от еды, приготовленной на гриле — сознательно рискуя, что будет жжение в желудке, живот вздуется, появится ощущение тяжести, а порой даже рвота и диарея. К таким ситуациям хорошо бы подготовиться уже заранее и во время приема пищи или перед ним принять уменьшающие кислотность препараты, которые помогают расщепить съеденное. Если вздулся живот, рекомендуется принять ферментные препараты, которые уменьшат дискомфорт.

Ощущение тяжести нередко возникает не только из-за плохо пережеванной пищи, но и, например, если вы попеременно выполняете какую-то работу на улице и едите. Если после еды сразу начать активно двигаться, вся энергия уходит на работу, а еда не переваривается. Поэтому после каждого обильного приема пищи нужно отдохнуть — оптимально от 30 до 60 минут, и принять энзимные препараты, которые помогают переварить съеденное.

Если съедено много, желудок при помощи имеющегося запаса пищеварительных ферментов не в состоянии расщепить пищу. От тяжести в желудке поможет дополнительная доза ферментов, которую можно принять в виде таблеток. Однако больше недели их приемом увлекаться не рекомендуется.

Если такие проблемы появляются регулярно, необходимо обратиться к врачу, скорректировать диету и подобрать соответствующую дозу препарата с ферментом. При других проблемах с пищеварением пригодится хорошо известный абсорбент — активированный уголь. Например, если случилось пищевое отравление, сразу же нужно принять по крайней мере 10 таблеток или капсул активированного угля. Лучше выбирать капсулы, так как они действуют более эффективно. Если состояние не улучшается, обязательно нужно показаться врачу.

Как избежать типичных травм



К сожалению, при приготовлении еды на гриле нередко возникают травмы. Наиболее типичные из них — это ожоги, царапины и порезы пальцев. Чаще всего они возникают, если невнимательно обращаться с горячими углями и решетками, шампурами и жидкостью для розжига.

Если случилось поранить себя шампуром или ножом, рану нужно обработать немедленно. Если порез небольшой, рану и кожу вокруг нее нужно промыть проточной водой и оценить состояние — чистая рана или грязная. Если после промывания водой она все еще грязная, можно обработать ее перекисью водорода, но следует помнить, что это агрессивное вещество, поэтому рана будет дольше заживать.

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Когда рана очищена, ее можно обработать доступными в аптеках антибактериальными средствами по уходу за ранами или заживляющей мазью, которая способствует процессу заживления и предохраняет пораженные участки кожи от воспаления — можно использовать мази, которые содержат экстракты лекарственных трав и йод.

Если необходимо, после дезинфекции рану покрывают стерильной повязкой или наклеивают пластырь. Повязку желательно менять каждый день, повторно обрабатывая рану заживляющей мазью. В зависимости от размера пореза нужно решить, необходима ли консультация врача — если рана большая, нужно обратиться к специалисту и зашить ее.

Немаловажное значение имеет и одежда — хотя возле гриля тепло, готовить на нем не следует раздетым, потому что искры могут вызвать ожоги. Внимание также следует уделить ногам, на которых должна быть закрытая обувь.

Чтобы не обжечься, горячие металлические предметы не следует трогать голыми руками, а использовать перчатки или полотенце.

Куски мяса, чтобы попробовать, также не рекомендуется брать пальцами, а использовать вилку, так как выделившийся в процессе жарки горячий жир моментально обожжет кожу.

Особое внимание следует уделить и безопасности при использовании жидкости для розжига, потому что можно получить разные виды ожогов — и вдохнуть ее, и обжечься. Бутылка с жидкостью для розжига всегда должна быть помечена, она не должна быть прозрачной и похожей на бутылку с водой, ее всегда нужно держать закрытой, а жидкость ни в коем случае не лить на еду.

Следует помнить, что травму может получить не только тот, кто готовит пищу на гриле, но и находящиеся рядом люди и домашние животные. Особенно важно следить за маленькими детьми — они не должны находиться вблизи гриля! Также нужно присматривать за детьми, чтобы они случайно не глотнули жидкости для розжига и не обожглись ею.

Как действовать в случае ожога



Если вы все-таки получили ожог, поврежденное место немедленно нужно поместить под холодную проточную воду не менее чем на пять минут или же воспользоваться охлаждающей пенкой или аэрозолем. От того, как долго обожженное место будет находиться под холодной проточной водой, зависит, насколько большой будет площадь ожога.

Обожженное место в случае необходимости нужно очистить антибактериальным средством и нанести успокаивающую мазь. Если нет риска инфекции и вероятности, что обожженное место продолжит травмироваться, рекомендуется его ничем не закрывать, а держать открытым. Можно наложить чистую повязку и несколько раз в день обрабатывать пантенолом, чтобы травма быстрее зажила.

Травмированное место рекомендуется не трогать и относиться к нему бережно, чтобы избежать образования рубцов и не травмировать кожу. Возникшие ожоговые пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать и разрезать.

Если ожог сильно болит, можно принять обезболивающий препарат, чтобы уменьшить неприятные ощущения.

Важно! Если ожог больше собственной ладони, он классифицируется как серьезный, и его нужно показать врачу. Помните, что для ребенка это размер его ладони.

В домашней аптечке каждого любителя гриля должны быть пенка с пантенолом, средство для обработки ран или перекись водорода, пластыри, марля и болеутоляющие средства.