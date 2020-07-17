Грозит ли вам сердечный приступ? Обратите внимание на свои ноги
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Чтобы лучше понимать, может ли вам грозить сердечный приступ, всегда обращайте внимание на состояние своих ног. Данный совет был озвучен британскими медиками из Национальной службы здравоохранения. Один из предупреждающих сигналов — следы от носков, пишет портал MedikForum.ru.

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Сердечный приступ (инфаркт) случается, когда блокируется артерия, снабжающая сердце кровью и кислородом. Это событие само по себе внезапное, но процесс, предваряющий его, развивается постепенно.

Чаще всего к сердечному приступу приводит ишемическая болезнь сердца, при которой коронарные артерии — основные кровеносные сосуды, обеспечивающие миокард кровью, — забиваются отложениями холестерина. Британские врачи рассказали, как по внешним признакам можно понять, грозит ли человеку сердечный приступ. Они заявили: обращая внимание на свои ноги, замечая происходящие изменения, можно своевременно обнаружить предупреждающие знаки опасных процессов в сердечно-сосудистой системе.

"Симптомы, предвещающие инфаркт, можно описать как неочевидные, иногда довольно странные. Ваш риск сердечного приступа можно считать повышенным, если, например, сняв носки в конце дня, вы видите на коже ног сильные оттиски их резинки, узора", — цитирует специалистов Express.

Также они рекомендуют обращать внимание на другие признаки, которые могут появиться на коже ног: это ее синий или фиолетовый оттенок, образование фиолетового сетчатого рисунка, появление желтоватых "восковых" наростов.

"Отек лодыжек является еще одним возможным предупреждением о слабости сосудов и сердца. Он возникает из-за повышенного содержания жидкости в тканях. Заметив опухшие лодыжки и следы от носков, необходимо следить за любыми другими признаками. Это может помочь точно установить, связана ли проблема с сердцем, и принять меры по ее исправлению при необходимости", — резюмировали эксперты.

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