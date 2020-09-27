Грудное молоко и смесь. То, о чем нельзя молчать

Эта тема всегда вызывает бурю эмоций, поскольку травма не кормления — серьезная вещь. Тем, кто с этим столкнулся, рекомендую книгу как лекарство для раненой женской души "Неудачное грудное вскармливание. Исцеление психологических травм". В свою очередь эту статью я пишу для тех, кто в ожидании или в процессе налаживания грудного вскармливания, ведь если об этом не говорить, таких "травм" будет становиться все больше из-за незнания, отсутствия поддержки и т.п.

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Да, я много говорю о том, что смесь это тяжелая пища, что она меняет циклы сна, влияя на работу мозга, что повышает риск аллергии на коровий белок и пр. Но есть вещи еще более серьезные, подкрепленные исследованиями, и знать о них нужно, чтобы не сдаваться, пробовать наладить естественное вскармливание, не находясь в заблуждении, что вариант искусственного вскармливания "почти то же самое".

Дело в том, что способность коровьего молока вызывать сахарный диабет первого типа описана в литературе подробно. И чем раньше оно в рационе ребенка, тем риск увеличивается.

Молоко — это чужеродный белок, он попадает в тонкий кишечник, где расщепляется на аминокислоты. У некоторых детей коровье молоко не переваривается полностью, небольшие цепочки аминокислот или фрагменты исходного белка остаются в кишечном тракте. Они могут всосаться в кровь. Иммунная система расценивает эти фрагменты как инородные тела и начинает бороться с ними. Но некоторые из них выглядят так же, как клетки поджелудочной железы, и в процессе борьбы разрушается и то, и другое. В результате ребенок лишается способности вырабатывать инсулин из-за поражения поджелудочной железы. Тогда ребенок заболевает сахарным диабетом первого типа.

Получается, коровье молоко может вызвать одну из самых разрушительных детских болезней. Один из научных отчетов на эту тему можно почитать здесь (New England Journal of Medicine 1992). Еще есть книга на тему питания "Китайское Исследование", которое всколыхнуло научную общественность, вызвало кучу споров, однако, читая ее и количество исследований, лежащих в основе, человек может сам сделать выводы.

Вообще, к теме детского и взрослого питания есть много вопросов в современном мире. То, что вокруг нас много вредной еды, знает каждый. Почему именно она вредна, знает уже не каждый. А то, что классический рацион, к которому склоняют полки магазинов, является далеко не идеальным, говорят вовсе не многие. А почему? Потому что бизнес, ничего личного. Как и с питанием для грудничков.

Да, есть ситуации, когда без смеси никак или почти никак. Однако их мало. Остальные 99% — это отсутствие квалифицированной поддержки. Убеждаюсь в этом каждый раз, когда ухожу от мамы с недавно родившимся ребенком, у которого на момент начала консультации уже на 50-70% в рационе присутствует смесь, и после двухчасовой работы, переписки через WhatsApp в течение двух дней ребенок полностью на грудном вскармливании. Через неделю видим, что набирает вес отличным темпом. Нужна помощь. Поддержка. Информация. Крылья за спиной. И мама может все.

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Успешного грудного вскармливания вам, дорогие мамы!