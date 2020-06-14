Хирург Алексей Каминский: "Чтобы стать донором, нужно только желание"

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Чтобы обеспечить необходимый для Латвии запас крови, ежедневно нужны 150 доноров. Одна доза крови может спасти целых три жизни. Хирург Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Каминский не понаслышке знает, какого это, когда нет необходимых для медицинских манипуляций объемов крови, поэтому не только призывает других сдавать ее, но и делает это сам.

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Алексей Каминский родился в семье врачей: его бабушка была педиатром, папа — хирургом, мама — патологом. А сейчас на реаниматолога учится и его дочь, так что династия продолжается.

В беседе с DELFI Woman Алексей вспоминает, что пойти по стопам отца изначально не планировал и вообще очень долгое время не рассматривал медицину в качестве сферы своей будущей профессии: "В детстве мне очень хотелось путешествовать, посмотреть мир, это было не очень доступно на тот момент, поэтому и о профессиях я мечтал соответствующих — моряк, дальнобойщик. Все изменилось после того, как в 7-м классе я тяжело заболел и около трех месяцев провел в инфекционной больнице. Я был изолирован в отдельном боксе, родителей не пускали, приходила только лечащий врач. Спустя время, когда выздоровел, понял, насколько это важная и хорошая профессия".

Foto: Mārtiņš Vilcāns, RAKUS

Однако прежде, чем стать профессиональным врачом, сначала нужно было пройти практику, поступить и окончить медицинский институт. "Практику я проходил санитаром в донорском центре крови. Мы делали в том числе выездные заборы крови. После начал работать в Гайльэзерсе, где меня и увлекла хирургия", — рассказывает Алексей. К настоящему моменту хирургом он работает уже 25 лет, а в медицине в целом — более 30.

Впервые он сдал кровь во второй половине 90-х. По его словам, все, что нужно, чтобы стать донором, это исключительно желание.

"Вы приходите в донорский пункт, заполняете необходимые документы, общаетесь с врачом, вам измеряют давление, проверяют уровень гемоглобина. Если ваши данные позволяют произвести забор крови, то это будет сделано".

Кровь нужна каждый день

Как объяснили DELFI в Государственном центре доноров крови (далее — VADC), во время процедуры донор сдает стандартную дозу крови 450 мл, также дополнительно берут образцы крови для обследования — 40 мл. Если кровь годна для переливания, она отправляется в хранилище, из которого позже выдается больницам.

"Если же анализ крови покажет, что ее нельзя использовать, то доза взятой у вас крови будет утилизирована, в свою очередь вы, как донор, получите информацию о том, по какой причине было принято такое решение, что не так у вас со здоровьем", — добавляет Алексей Каминский.

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За несколько дней до похода в донорский центр Алексей старается хорошо высыпаться, питаться и употреблять больше жидкости, чем обычно. Не менее важно это делать и после процедуры, чтобы восстановить объем циркулирующей крови. "Также я стараюсь не назначать на этот день операции, поскольку самочувствие после бывает разным — и слабость, и головокружение. Но в целом обычно удается быстро восстановиться", — отмечает Алексей.

В свое время его родители были почетными донорами, но они сдавали в основном плазму. Здесь важно отметить, что у каждого компонента крови своя "продолжительность жизни". Самая длинная она как раз у плазмы — три года, но, например, у тромбоцитов этот срок составляет всего 5 дней, а у эритроцитов — 35 дней, поэтому доноры нужны каждый день.

Согласно информации VADC, стать донором в Латвии может любой человек в возрасте от 18 до 65 лет, вес которого составляет не менее 50 кг. За день до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, какие-либо медикаменты, нужно хорошо питаться и в целом хорошо себя чувствовать — здоровым и отдохнувшим.

Средний возраст донора увеличился на 5 лет

В VADC с гордостью отмечают, что Латвия одна из тех редких стран, в которых в течение последних лет число доноров растет.

На 1000 жителей у нас приходится 16,6 доноров (1,66%). По статистике, в прошлом году показатели по сдаче донорской крови в нашей стране были самыми высокими за последние восемь лет — кровь пожертвовали 53 814 раз. Больше всего в Латвии людей с группой крови А (37%) и O (36%), реже встречается В (20%) и AB (7%). Чаще всего для переливания не хватает резус негативной крови, поскольку только 15% людей имеют негативный резус-фактор.

Если один донор сдает кровь три раза в год, то на протяжении своей жизни он может помочь вплоть до 564 людям. По статистике, 57% доноров сдают кровь раз в год, 23% — два раза, а 13% — три раза в год.

Чуть больше половины — 53,4% — уникальных доноров — мужчины, а 46,6% — женщины. Но если оценивать по тому, как часто сдается кровь, то в этом плане женщины (51,8%) более активны, чем мужчины (48,2%).

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Кстати, женщины могут сдавать кровь не чаще 4 раз за год, а мужчины — не чаще 6 раз в год (после шестого раза необходимо выдержать интервал в три месяца).

Средний возраст донора в 2019 году составлял 37,2 года, тогда как еще шесть лет назад он был 32 года:

2014 — 32,8,

2015 — 35,6,

2016 — 35,9,

2017 — 36,5,

2018 — 26,9.

Главное — попробовать

По данным опроса, проведенного в 2019 году компанией Gemius по заказу VADC, 85,2% понимают, что сдавать кровь важно, чтобы спасти жизнь других людей, 53% осознают, что когда-нибудь им самим может понадобиться переливание крови, а 49% сдавали бы кровь, если бы нужно было помочь близким или знакомым.

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Хирург Алексей Каминский говорит, что среди доноров встречал многих коллег, в том числе молодых — врачей-резидентов. "Кто-то сдает кровь более регулярно, кто-то реже. Это не столь важно. Важно вообще это делать, потому что пока, к сожалению, доступной альтернативы крови при любой тяжелой травме, болезнях, связанных с большим кровотечением и хирургическим вмешательством, нет. Любой из нас может оказаться в больнице, и нам может понадобиться переливание. Порой приходится отменять операции из-за отсутствия необходимого объема крови".

Тем, кто никогда не был донором, но хотел бы попробовать, Алексей Каминский советует один раз прийти и посмотреть, как и что происходит. "В донорских центрах работают доброжелательные люди. Если вы придете и передумаете, никто насильно удерживать не будет, отказаться можно в любой момент. Не попробуешь — не узнаешь! Так что стоит попробовать, ведь это вполне может кому-то спасти жизнь", — подчеркивает доктор.

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По всем вопросам вы всегда можете связаться напрямую с VADC через социальные сети, домашнюю страницу в интернете www.vadc.lv или по бесплатному телефону: 8000 0003 (по рабочим дням с 08:30 до 17:00).