Худшее время дня, чтобы пить воду

Как пишет портал МедикФорум, худшим временем для питья воды специалисты считают период перед отходом ко сну. Об этом сообщила диетолог Эрин Палински-Уэйд в интервью на портале Eat This, Not That!.

Специалист пояснила: выпитая перед сном вода вряд ли позволит организму провести непрерывно во сне необходимые 7-8 часов.

Человеку наверняка придется просыпаться, чтобы сходить в туалет, в то время как недостаточно продолжительный сон ассоциируется с высоким риском многих опасных нарушений, включая нарушение метаболизма, ожирение и гипертонию.

С учетом этого врач дает совет "сократить потребление воды примерно за три часа до того, как пойти спать, — организм сможет обработать излишки жидкости, сон будет спокойным и глубоким".

Также специалист считает полезным выпивать стакан воды после пробуждения. В течение дня важно поддерживать организм увлажненным — недостаток жидкости заставляет его удерживать влагу, что чревато появлением отеков. Достаточное питье воды поддерживает активные обменные процессы, способствуя тем самым выведению потенциально вредных, токсичных веществ.