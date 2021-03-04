Часто люди стараются скрыть неэстетичную улыбку — прикрывают рот рукой или реже смеются. Красивая улыбка — важный элемент имиджа, поэтому желание иметь идеальные зубы естественно. Чаще всего для того, чтобы добиться такого эффекта, ставят зубные коронки — в Америке родители даже дарят эту процедуру своим детям на совершеннолетие. Несмотря на что, что зубные коронки — сравнительно простой, быстрый и привлекательный метод, прежде чем решиться на эту процедуру, следует тщательно взвесить все плюсы и минусы.

Парикмахер и визажист Давис Кименис, известный как драг-квин Амуна Давис, решил исправить свою улыбку с помощью коронок. "Улыбка всегда была одним из моих самых больших комплексов, от которого я хотел избавиться. Примерно год назад я понял, что готов скорректировать улыбку. Я начал с консультации у специалиста, после чего последовал поиск наиболее подходящего метода для исправления улыбки", — говорит Давис. В качестве стоматолога он выбрал Райвиса Сиетниекса, который предложил Давису несколько вариантов, и в результате выбор остановился на зубных коронках.

Давис не скрывает, что процесс установки коронок был неприятным и долгим. "Вместе с врачом, конечно, все решили. После этого я носил временные пластмассовые коронки, примерял их, и в конце концов мне поставили керамические коронки. Мне кажется, что все это заняло около четырех месяцев. Так что это не самый быстрый процесс". Давис ощущал дискомфорт, когда носил временные коронки, но с установкой керамических он исчез. "Ощущения совсем другие. Такие, как будто это собственные зубы. Если люди спрашивают, стоило ли это всей той боли, я говорю — конечно, да".