Иммунолог рассказывает, что в нынешних условиях можно сделать для укрепления своего иммунитета

Пониженный иммунитет является основной причиной многих заболеваний. В контексте коронавируса важно понимать, что карантин сам по себе не является решением проблемы, подчеркивает клинический иммунолог Лаурис Лицитис. По его словам, вместо того, чтобы ждать, заболеете вы или нет, можно что-то делать превентивно.

По словам специалиста, есть очень простые вещи, о которых мы забываем, но которые очень эффективно помогут избежать тяжелого протекания инфекции.

Ингаляции. Ингаляции можно делать по бабушкиному методу: взять горячую воду и добавить туда несколько капель эфирных масел. Например, масло можжевельника, скипидар, масло австралийского чайного дерева и т.д. Главное, чтобы масло было качественным.

Превентивную ингаляцию рекомендуется делать, возвращаясь из магазина или из другого людного места. Перед входом в магазин тоже не помешает вдохнуть носом какое-то эфирное масло и пол минутки подышать полной грудью свежим воздухом, чтобы проветрить легкие.

Пищевые добавки. Есть целый ряд препаратов, которые, что научно доказано, модулируют иммунную систему и эффективно стимулируют противовирусный иммунитет организма.

Витамины. Можно использовать синтетические витамины, но лучше всего — натуральные. А чтобы улучшить действие синтетических витаминов, можно запивать их не водой, а соком или закусывать каким-то фруктом. Тогда эффект будет более действенным.

Масла. Также надо употреблять масла, которые содержат, например, чесночный экстракт. Такие вещи богаты фитоцидами. Одна-две головки чеснока будут очень полезны.

Регулярное проветривание помещений. Если есть возможность, то использовать при этом разные воздушные фильтры с ионизирующим эффектом. Не помешает и пользование лампами для аромотерапии.

Питание. Весенний рацион, направленный на повышение иммунитета, должен состоять из качественных кисломолочных продуктов, содержащих в себе бифидо- и лактобактерии, без которых невозможной становится нормальная работа кишечника. Известно, что иммунитет человека начинается именно с пищеварительного тракта, поэтому приведите его в здоровое состояние, и вы забудете о многих болезнях.

Организм нужно обеспечить антиоксидантами, которыми являются витамины А, Е и С. Эти вещества нейтрализуют действие свободных радикалов, тем самым повышая защитные свойства. Чтобы пополнить запасы антиоксидантов, ешьте больше таких продуктов, как:

морковь;

цитрусовые;

печень;

растительные масла.

Ярко выраженным антиоксидантным действием наделены и такие вещества, как флавоноиды. Они не только ведут борьбу со свободными радикалами, но и оказывают противораковое действие, защищая организм от развития онкологических заболеваний. Флавоноидами богаты грецкие орехи, бобовые, томаты.

Также желательно обогатить рацион минеральными веществами. Они являются компонентами зеленых овощей и фруктов, таких как листовой салат, капуста брокколи, спаржа, яблоки, огурцы. Делая упор на минералы, не забывайте и о микроэлементах, без них невозможным становится полноценное функционирование здорового организма. Особенно важны для нашего иммунитета селен и цинк, ведь они способствуют синтезу всех веществ иммунной системы.

Богатыми источниками селена и цинка являются такие продукты, как:

мясо;

орехи;

яйца;

морепродукты;

сыр;

зерновые;

печень;

почки;

злаки.

Физическая активность. Однако ошибочно полагать, что достаточно одной коррекции рациона для эффективной профилактики и укрепления иммунитета. Максимум физической активности. Движение — это жизнь. Этой истине нас учили с детства, и она не теряет своей актуальности и по сей день. Делайте зарядку, гуляйте всей семьей, полюбите ходить пешком или смените общественный транспорт на велосипед. Практикуйте подвижные игры с детьми.

Полноценный сон. Во время карантина надо не только полноценно питаться, гулять на свежем воздухе, но и не забывать, что организм нуждается в качественном восстановлении, по этой причине необходимо выделять на сон как минимум 7-8 часов ежедневно. Если не высыпаться, то это сделает организм более восприимчивым к разного рода болезням. К тому же, полноценный сон защищает от плохого настроения и улучшает качество интеллектуальной деятельности.