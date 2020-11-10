Индекс здоровья: 50% мужчин из группы риска никогда не посещали уролога

Только половина латвийских мужчин в возрасте от 45 до 54 лет хотя бы раз посещали уролога, свидетельствует "Индекс здоровья Mana Aptieka и Apotheka". Причем большая часть избегает посещения врача даже в случае жалоб.

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"40-45 лет — это возрастной порог, когда в организме мужчины начинают проявляться конкретные признаки старения, изменяется уровень тестостерона и возрастает риск различных урологических заболеваний. Это также служит причиной, почему в этом возрасте стоит нанести урологу визит с профилактической целью. Во время проверки мы оцениваем существующую ситуацию, расспрашиваем об истории болезни по мужской линии, а затем, соответственно, договариваемся о последующем — о регулярных визитах раз в год или раз в пять лет. Тем, кто приходит ко мне в более молодом возрасте, рекомендую хотя бы раз в год посещать своего семейного врача, чтобы сдавать анализы и следить за состоянием своего здоровья. Иногда мы выполняем и функцию семейного врача, поскольку пациент приходит с общими вопросами, непосредственно не связанными с урологией. Это может быть связано с тем, что мужчины больше доверяют врачам, специализирующимся именно на заботе о мужском здоровье", — объясняет врач-уролог Алвис Лаукманис.

Мужчинам рекомендуется обратиться к урологу по достижению возраста 40–45 лет, а также в любом возрасте и в любой момент при возникновении вопросов о мужском здоровье или при наблюдении каких-либо изменений. Реже всего в течение последнего года уролога посещали молодые люди в возрасте 18–24 лет (2%), в свою очередь, чаще всего — пожилые люди (24%), что естественно, поскольку молодому человеку без жалоб не нужно обращаться к специалисту, тогда как в пожилом возрасте визиты должны быть уде регулярными. Также наблюдается тенденция, что мужчины с высшим образованием обращаются к специалистам в три раза чаще, чем люди с основным образованием. Аналогичная ситуация вырисовывается и с распределением респондентов по месту жительства — в Риге уролога в течение последнего года посещали 15% мужчин, в свою очередь, в сельской местности — только 5%.

Первое посещение — в подростковом возрасте

На знание и понимание человеком вопросов здоровья и сексуальности чаще всего влияет то, в какой семье и среде мы выросли, поэтому в случае сомнений А. Лаукманис рекомендует один раз посетить специалиста уже в подростковом возрасте.

"Если мужчина чувствует себя в безопасности, знает принципы гигиены, в том числе и гигиены половой жизни, а также может определить, что в его телосложении нормально, а что нет, то чаще всего к специалисту обращаться не нужно. Однако, если мужчина чувствует себя неуверенно или у него есть вопросы, на которые нет ответов, то рекомендую обратиться к урологу, еще будучи подростком, чтобы просто поговорить и убедиться, что нет никаких препятствий к началу половой жизни".

Все чаще к специалисту обращаются молодые люди

По наблюдениям уролога, в течение последних 10–15 лет мужчины стали уделять все больше внимания своему здоровью. Кроме того, все чаще приходят молодые люди в возрасте около 30 лет, данные "Индекса здоровья Mana Aptieka и Apotheka" также показывают, что почти каждый пятый или 17% мужчин в возрасте 25-34 лет посещали уролога в течение последнего года. А. Лаукманис говорит, что бывают даже эпизоды, когда здоровых, хорошо информированных молодых мужчин нужно отговаривать от регулярных визитов.

Ситуация, в целом, оценивается положительно, поскольку мужчины уже в раннем возрасте думают о том, чтобы хорошо себя чувствовать в старости. В то же время большая часть мужчин по-прежнему категорически отказывается обращаться к врачу даже при очевидных или ощутимых заболеваниях. Зарубежные исследования свидетельствуют, что наиболее частыми причинами, на которые ссылаются мужчины, являются занятость, о страх узнать, что что-то не в порядке, а также то, что они чувствуют себя неудобно при определенных проверках здоровья, например, при обследовании простаты.

"Врач-специалист — это определенно тот человек, к которому может обратиться мужчина в случае уже очевидных или ощутимых проблемах со здоровьем, хотя первый совет определенно можно спросить у фармацевта. Мы поможем разобраться, требуют ли имеющиеся жалобы обращения к врачу, или это связано с психоэмоциональным состоянием мужчины, когда стремительному ритму жизни сопутствует стресс, бессонница, нездоровое питание. Радует, что все чаще в аптеках у фармацевтов консультируются молодые мужчины, которые не стесняются задавать интересующие их вопросы. Чаще всего они связаны со стрессом на работе и бессонницей — ищут дополнительные источники энергии. Между тем, мужчины в возрасте — более сдержаны, поручают своим спутникам жизни обязанность покупать необходимые лекарства или получать ответы на вопросы о своем здоровье", — делится наблюдениями фармацевт "Mana Aptieka" и заведующая "Tukuma Centra aptieka".

Забота о здоровье — уважение к себе и партнеру

Специалисты в области мужского здоровья единодушны в том, что забота о своем здоровье — это уважение взрослого человека к самому себе, а в случае совместной жизни — уважение к своему партнеру. Кроме того, мужчина сам может частично следить за своим здоровьем, поскольку сегодня в Интернете доступны различные бесплатные материалы, как печатные, так и визуально наглядные, чтобы проводить регулярные самопроверки. При этом фармацевт А. Ритене напоминает, что интернет не всегда будет наилучшим советчиком, и необходимо критически оценивать полученную информацию, и в случае сомнений обратиться к любому из специалистов здравоохранения — будь то фармацевт, семейный врач или уролог.

Об исследовании

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" — это ежегодное измерение самооценки состояния здоровья населения Латвии. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS, ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное количество людей в возрасте от 18 до 75 лет.