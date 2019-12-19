Инженеры придумали, как избавить от менструальных болей

Прибор, испускающий небольшие электрические разряды, делает менструации менее болезненными, передает The Daily Mail. Как показали эксперименты, используя прибор по 20 минут в день на протяжении недели, можно уменьшить остроту боли почти на 40%.

Анодная транскраниальная стимуляция, предлагаемая специалистами, уже используется для уменьшения болей при фибромиалгии и хронической боли. Что касается болей, возникающих при менструации, механизм их появления отличается от неврологических болей (спровоцированы сокращением матки). Однако стимуляция током работает отлично.

Схема следующая: электроды, стимулирующие мозг, помещаются на кожу головы и включаются на 20 минут в день. Ее уже опробовали на добровольцах, приглашенных Федеральным университетом Риу-Гранди-ду-Норти.

По словам ученых, повторно возникающая боль (спазмы при менструации) повышает чувствительность мозга к боли в принципе — явление, известное как центральная сенсибилизация. Стимуляция мозга позволяет разорвать этот порочный круг и лучше переносить боль.