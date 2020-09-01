Исследование: больше о здоровье зубов заботятся женщины и молодежь

В рамках нового мониторинга BENU Aptieka в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS изучалось, как жители Латвии заботятся о здоровье своих зубов.

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Выяснилось, что 39 % жителей Латвии чистят зубы только один раз в день, 54% делают это дважды в день, 2% — три раза в день, а 3% респондентов ответили, что вообще не чистят зубы.

В свою очередь зубной нитью каждый или почти каждый день пользуются 17% жителей, 3-4 раза в неделю это делают 8%, один раз в неделю — 11%, пару раз в месяц или реже — 14%, а почти половина населения Латвии (48%) вообще не пользуются зубной нитью. Однако она необходима, поскольку с помощью одной лишь зубной щетки невозможно полностью вычистить межзубные промежутки и снять образовавшийся там налет, который повышает риск развития кариеса.

Стоматолог Эстетической клиники Института стоматологии Рижского университета им. П. Страдиня Дарья Кисе напоминает о том, что при выборе зубной щетки нужно обращать внимание на степень жесткости щетинок — они должны быть мягкими. Пациенты, которые чистят зубы щеткой со щетинками средней жесткости, этим раздражают десны, способствуя таким образом опущению десен и возникновению чувствительности зубов.

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Важно знать, что во время чистки зубов не нужно прилагать силу или пользоваться жесткой зубной щеткой, но надо чистить зубы правильными движениями и правильно выбранной щеткой.

Пациентам, которым нужно улучшить гигиену полости рта, рекомендуется пользоваться электрической щеткой. Зубная нить должна быть покрыта воском, чтобы она скользила между зубами и не травмировала десну. Пациентам с широкими межзубными промежутками стоматологи могут порекомендовать зубную нить, которая под влиянием влаги набухает и лучше очищает эти места.

К стоматологу — раньше, чем появится боль

Д. Кисе поясняет, что, независимо от возраста, необходимо посещать стоматолога 1 раз в 6 месяцев, чтобы проверять зубы и получать профилактические рекомендации, которые помогут улучшить или поддержать гигиену полости рта. Также регулярные визиты к стоматологу необходимы для того, чтобы контролировать ранние повреждения зубов, которые можно устранить, соблюдая рекомендации зубного врача.

Результаты мониторинга здоровья BENU Aptieka демонстрируют контрастную картину: 50% респондентов посещают зубного врача раз в год или чаще, 12% делают это раз в два года, 5 % — раз в три года, 4% — раз в четыре года или реже, 22% идут к врачу только тогда, когда появляется боль, а 5% респондентов вообще никогда не посещали стоматолога.

Д. Кисе напоминает о том, что регулярные и профилактические посещения стоматолога гораздо менее болезненны. Кроме того, нужно учитывать, что большинство случаев запоздалого лечения зубов связано с большими финансовыми затратами, а обширное повреждение зубной ткани ухудшает прогноз восстановления зуба, что нередко приводит к его потере.

Посещение гигиениста тоже важно

Несмотря на то, что Д. Кисе указывает, что гигиениста рекомендуется посещать раз в шесть месяцев, результаты исследования показали, что так часто гигиениста посещают лишь 5% жителей Латвии.

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Раз в квартал гигиениста посещает 1% респондентов, раз в год к нему ходят 23% опрошенных, раз в два года — 13%, раз в три года или реже — 19%, а 33% жителей Латвии вообще никогда не посещали гигиениста.

Специалист поясняет, что посещение гигиениста важно для удаления зубного камня, твердого налета и пигментных пятен от кофе и табака. Однако нужно учитывать, что каждый пациент индивидуален и уровень гигиены может существенно отличаться. Поэтому гигиенист с учетом индивидуальных особенностей гигиены рта пациента может назначить и более частые визиты, например, раз в 3 или 4 месяца, в свою очередь, если гигиена полости рта находится на хорошем уровне, гигиениста можно посещать раз в год.

Результаты опроса показали тенденцию, что в целом больше о здоровье зубов заботятся женщины и молодежь. Среди женщин стоматолога не реже раза в год посещают 56%, а среди мужчин этот показатель составляет 43%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 65% респондентов посещают стоматолога не менее одного раза в год, а в других возрастных группах этот показатель составляет 45-50%.

Также по ответам выяснилось, что женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет регулярнее посещают гигиениста, а также чаще чистят зубы и пользуются зубной нитью.

Д. Кисе поясняет, что и для женщин, и для молодежи особенно важен эстетически-визуальный фактор, потому что эти группы очень активно общаются с другими, поэтому, скорее всего, они уделяют и больше внимания своему внешнему виду.

Мониторинг здоровья BENU Aptieka проводит BENU Aptieka в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. Исследование проведено в августа 2020 года, в нем приняли участие 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.