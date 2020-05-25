Исследование: доктор Google почти всегда ошибается

Исследователи установили, что привычка проверять собственные симптомы в интернете приводит к неправильному или недостаточному диагнозу. Следовательно, любители консультироваться с доктором Google рискуют здоровьем, пишет портал МедикФорум.

Многие проверяли симптомы в интернете, и подобного рода диагностика часто называется обращением к услугам доктора Google. Ученые Edith Cowan University в Австралии решили установить аккуратность подобных диагнозов, которые ставятся в режиме онлайн, и сопоставить их с диагнозами при личной встрече с врачом. Установлено, что проверка симптомов в интернете приводит к точному диагнозу чуть более чем в трети всех случаев.

Этот вывод был сделан после того, как исследователи проверили 36 международных мобильных и интернет-платформ для оценки симптомов. Речь шла не о том, чтобы вбивать симптомы в адресную строку поисковика, а про особые сайты и приложения, созданные профессиональными врачами, где симптомы тщательно анализируются, и на этой основе ставится предварительный диагноз. Установлено, что правильная диагностика встречается в 36% случаев.

Исследователи подчеркивают, что хотя для многих людей является большим искушением проверять свои симптомы в интернете, так как это бесплатно и экономит время, в большинстве случаев доктор Google крайне ненадежный диагностический инструмент.

Проверка недомоганий в интернете опасна, поскольку может внушить ложное ощущение тревоги, или, напротив, уверить человека в том, что с его здоровьем все нормально, хотя в реальности ему требуется помощь.

Но в большинстве случаев доктор Google плодит так называемых киберхондриков. Так называют людей, у которых природная ипохондрия соединяется с возможностями киберпространства. Они испытывают стрессовые состояния, многократно проверяют и перепроверяют в сети свои симптомы, а затем начинают атаковать врачей. Причем приходят на осмотры уже с самостоятельно установленным диагнозом, что выводит медиков из себя, пишет Tech Explorist.