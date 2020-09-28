Исследование: из-за невозможности приобрести средства гигиены, 1 из 6 девочек в Латвии пропускала школу

С целью поддержать девочек, которым по финансовым причинам не доступны средства гигиены, в Латвии в период с 22 сентября по 2 ноября состоится благотворительная акция.

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В соответствии с недавним исследованием компании "Procter & Gamble", 1 из 6 девочек в Латвии пропускала школу в дни менструации по причине того, что в силу финансовых обстоятельств ее семья не может себе позволить приобрести средства гигиены. "Зачастую эта проблема игнорируется, поскольку по-прежнему бытует мнение, что такие прогулы оправданы. Если не доступны средства гигиены, девочки используют туалетную бумагу или отрезки ткани, однако это существенно влияет на их комфорт и самооценку. Пропуская школу, девочки теряют связь с друзьями, вынуждены пропускать различные мероприятия и кружки, что в свою очередь является существенной составляющей жизни подростка," — рассказывает гинеколог Анна Крумпане.

С целью поддержать девочек, которым по финансовым причинам не доступны средства гигиены, "Always" в сотрудничестве с обществом "Латвийский Красный Крест" начинает акцию #ЖертвуйДевочкам (#ZiedoMeitenēm) — в период с 22 сентября по 2 ноября за каждую купленную упаковку "Always" в любой торговой точке по всей Латвии будут пожертвованы гигиенические пакеты для этой благотворительной цели.

Пожертвованные в рамках акции средства гигиены девочкам из малообеспеченных семей по всей Латвии доставит Латвийский Красный Крест с помощью сети оказания помощи через региональные и местные отделения. Организаторы акции предполагают, что будут пожертвованы более 200 000 этих средств гигиены.

"Ежедневно мы проводим образовательные мероприятия для молодежи по всей территории Латвии на различные социально важные темы, в том числе о своем физическом и ментальном здоровье. Личная гигиена — это сенситивная тема, поэтому мы считаем, что необходимо обеспечить девочкам не только подходящее образование и дискуссии, но также и эмоциональную и практическую поддержку," — отмечает эксперт по социальной интеграции общества "Латвийский Красный Крест", руководитель проектов Айя Стразда.

Целью благотворительной акции является не только помощь, жертвуя определенные продукты, но и поддержка девочек на их пути в уверенную женственность. Посол благотворительной акции, модель Карлина Цауне призывает: "Важно прекратить бояться говорить о менструации и притворяться, будто ее не существует. Повсюду и у всех женщин есть месячные — и это не только естественный, но и магический процесс, позволяющий дать новую жизнь человеку в этом мире. Пришло время нам всем изменить свое отношение и стать позитивным и образовательным примером для молодых девушек, чтобы менструация не была для них преградой идти, делать, открывать свой потенциал!".

Следить за кампанией можно здесь.