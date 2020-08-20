Исследование: мед лучше таблеток, если у вас кашель и насморк

Мед быстрее справляется с больным горлом, заложенным носом и кашлем, чем традиционные препараты, говорит новое исследование Университета Оксфорда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как передает со ссылкой на News.sky.com портал MEDdaily, у меда есть мощные противомикробные свойства. К примеру, он способствует затягиванию ран за счет своей вязкости (образует защитный барьер, предотвращающий инфекции).

На сей раз ученые проверили эффективность меда против инфекций верхних дыхательных путей. Мед сравнивали с антигистаминными, отхаркивающими, средствами от кашля и обезболивающими (выводы делали на базе информации о 1761 пациенте, чьи данные фиксировались в других исследованиях).

Так, мед был эффективнее, чем стандартная терапия, особенно с точки зрения частоты и тяжести приступов кашля. Два исследования показали: симптомы инфекции давали о себе знать на два дня меньше, если использовался мед. Это безопасное и относительное недорогое средство, являющееся, по мнению ученых, хорошей альтернативой антибиотикам. Также нет данных о том, что патогены могут развивать устойчивость к меду.