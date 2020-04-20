Исследование: у каждого третьего жителя Латвии длительное пребывание дома вызывает повышенную нервозность

Установленные в Латвии ограничения, предусматривающие социальное дистанцирование, означают, что люди гораздо больше времени проводят дома. Результаты cтресс-термометра BENU Aptieka показывают, что 33% опрошенных, находясь длительное время дома вместе с близкими, чувствовали повышенную нервозность (6% стали намного более нервными, 27% — немного более нервными, чем обычно), а 61% за последний месяц не заметил особых изменений.

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Врач-психотерапевт Андрис Веселовскис поясняет, что те, кому до объявления чрезвычайного положения приходилось много общаться с людьми, могут наслаждаться этой ситуацией в том смысле, что у них есть возможность побыть одним, расслабиться, почитать и подумать. Если же человеку еще до кризиса не хватало общения, то сейчас у него может усилиться чувство тревоги и одиночества. К тому же, когда человек находится "в заточении", у него появляется ощущение, что у него отнимают свободу и ситуацию начинают контролировать другие факторы.

Дома больше находятся женщины

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9% ответили, что длительное пребывание дома — один из факторов, вызывающих у них наибольшее беспокойство во время распространения Covid-19. В то же время данные исследования показывают, что из-за длительного пребывания дома мужчины нервничают чаще, чем женщины (10,4% по сравнению с 7,6%).

Также в исследовании делается вывод о том, что у женщин одна из наиболее распространенных мер предосторожности во время Covid-19 — оставаться дома и выходить за его пределы лишь в случае особой необходимости (73,1%), в то же время среди мужчин лишь 56% признались, что стараются максимально оставаться дома.

А. Веселовскис поясняет, что мужчина всегда реализовал себя вне дома. Например, отправляясь на охоту или в завоевательные походы. Мужчины биологически более активны и агрессивны, поэтому им сложнее долгое время находиться в одном месте. Поэтому им рекомендуется выходить из дому — побегать, поездить на автомашине, мотоцикле, отправиться на рыбалку, соблюдая при этом ограничения по социальному дистанцированию. Женщины же всегда были больше связаны с домом и детьми, поэтому они более терпеливы, могут выдерживать длительное нахождение дома и более сильную боль.

Семья может стать убежищем

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Согласно данным стресс-мониторинга, 66% респондентов ответили, что по их оценке вызванная Covid-19 чрезвычайная ситуация и длительное нахождение дома особенно не повлияют на их отношения с близкими и эти отношения такими же, как и прежде. 15% отметили, что длительное нахождение дома окажет положительное влияние на взаимоотношения, а 6% отметили, что отношения ухудшатся, так как они будут проводить слишком много времени с близкими и это испортит отношения с ними.

А.Веселовскис поясняет: то, насколько чрезвычайная ситуация влияет на взаимоотношения в семье, зависит от модели отношений, существовавшей в семье до сих пор. Если члены семьи поддерживали друг друга, то во время кризиса нахождение вместе будет продуктивным и богатым на творческие открытия.

Эксперт подчеркивает, что во время кризиса именно семья может стать убежищем и источником роста. Если же в семье преобладают гнев, чувство вины и страх, то в период кризиса взаимоотношения обостряются и напряженность еще больше усиливаются. Плохо функционирующая семья может стать причиной страданий. К тому же нужно помнить, что во время кризисов увеличивается число самоубийств, растет насилие в семье, а также повышается риск различных заболеваний. Если во время кризиса семье удается преодолеть трудности, она укрепляется и взаимоотношения в ней становятся теснее.

Отношения нужно укреплять постоянно, особенно в "хорошие времена" между кризисами, так как именно сильные потрясения становятся наибольшими испытаниями. Обязательно нужно продолжать развивать сильные стороны семьи, а также искать новые способы, как хорошо, творчески проводить время вместе. Физически активная семья может ходить в походы. Музыкальная — разучивать новые песни, научиться готовить новые блюда, играть в настольные игры, что позволит качественно использовать время для укрепления отношений. Кризис — это возможность стать более сильным, терпимым и устойчивым к будущим потрясениям.

Исследование проводилось в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS путем опроса 1709 респондентов в период с 26 по 29 марта.