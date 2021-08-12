Исследование: вакцины от Covid-19 безопасны на ранней стадии беременности

Новые данные о безопасности вакцин от Covid-19 указывают, что прививка не повышает риск выкидыша в первые 20 недель беременности. Предыдущие исследования показали аналогичные результаты для более поздних сроков беременности. В связи с этим американский Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) настоятельно рекомендует беременным женщинам вакцинироваться, сообщает The New York Times.
Беременность является одним из состояний здоровья, которое повышает риск тяжелого течения болезни Covid-19. Беременные пациенты вероятнее могут оказаться в интенсивной терапии, чем не беременные, а также их риск умереть от заболевания на 70% выше, передает издание со ссылкой на данные CDC. Кроме того, новый коронавирус повышает риск развития опасного состояния под названием преэклампсия, а также увеличивает риск выкидышей и мертвых родов.
В свою очередь, исследование вакцин технологии mRNA, проведенное на 2 500 беременных, не показало роста риска выкидышей в первые 20 недель беременности.
Однако данные о том, как вакцинация влияет на результаты родов пока ограничены, так как вакцины стали доступны только в декабре и за это время родило не так много привитых пациенток. Однако то небольшое число рожениц, которые успели и привиться, и родить, не показали проблем с безопасностью вакцин, указала эпидемиолог CDC Саша Р. Эллингтон. Речь идет о 827 роженицах. Среди них уровень острых реакций и негативных исходов не отличался от показателей до пандемии.
"На данный момент преимущества вакцинации и известные риски Covid-19 во время беременности, а также высокие показатели передачи вируса превышают любые теоретические риски от вакцины", — указала Эллингтон. Кроме того, данные других стран показывают, что "дельта"-вариант куда серьезнее влияет на беременных, чем предыдущие штаммы.
Однако беременные в Америке по-прежнему не готовы вакцинироваться. Многие из них хотят гарантий, что вакцина никак не повлияет на ребенка и ждут данных более долгосрочных исследований. Некоторые вакцинируются уже только после родов.
Издание отмечает, что беременные женщины обычно не участвуют в клинических испытаниях, из-за чего Всемирная организация здравоохранения только в июне смогла выступить с рекомендацией прививать в том числе беременных женщин.