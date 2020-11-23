Исследование: витамин D активнее принимают женщины

По данным одного из последних исследований*, 78% жителей Латвии в последний год ежедневно принимают или принимали витамин D, причем активнее — женщины. Чаще всего его ежедневно принимают люди в возрасте от 35 до 44 лет, реже всего — от 18 до 24 лет.

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Как следует из результатов исследования, 78% опрошенных принимают или принимали витамин D:

35% — ежедневно,

17% — курсом хотя бы раз в год,

11% — реже, чем курсом раз в год.

Еще 15% опрошенных в последний год витамин D принимали, но сейчас не принимают, а 18% респондентов признают, что не принимали витамин D.

Как поясняет семейный врач Зане Зитмане, витамин D рекомендуется принимать ежедневно каждому, в удобной для себя форме биологически активной добавки или медикамента. Если принимать витамин D только курсом, то не будет достигнут оптимальный его уровень в крови.

Витамину D принадлежит существенная роль в поддержании жизнедеятельности организма, поясняет семейный врач. Этот витамин участвует в росте и минерализации костей, способствуя всасыванию кальция и фосфора и тем самым регулируя их уровень в сыворотке крови.

Витамин D имеет также большое значение для функционирования иммунной системы, он препятствует развитию автоиммунных заболеваний, обладает противораковым действием, к тому же уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 1-го и 2-го типов, а также снижает инсулинорезистентность у больных диабетом. Он также влияет на нейрокогнитивные функции и уменьшает мышечную слабость.

Данные нескольких исследований свидетельствуют о том, что соответствующая доза витамина D благоприятно воздействует на все системы органов. Поэтому витамин D следует принимать всем, поясняет З. Зитмане.

Однако в некоторых случаях прием витамина D следует тщательно обдумать или желательно вообще его не принимать. Например, пациентам с гранулематозными заболеваниями, высоким уровнем кальция и фосфора в крови, чрезмерно высоким уровнем витамина D в крови или аллергической реакцией на этот препарат. Особую осторожность необходимо соблюдать пациентам с камнями в почках и заболеваниями почек.

Женщины принимают активнее

Исследование показало: и женщины (38% опрошенных женщин), и мужчины (33% опрошенных мужчин) чаще отвечали, что принимают витамин D ежедневно. Курсом витамин D принимают 22% респондентов-женщин и лишь 13% респондентов-мужчин. Реже, чем курсом раз в год, этот витамин принимают 10% женщин и 11% мужчин, а в настоящее время витамин D не принимают, но раньше принимали 16% респондентов-мужчин и 14% респондентов-женщин. Примечательно, что лишь 14% опрошенных женщин отметили, что в течение последнего года вообще не принимали витамин D, в то же время среди мужчин таких было 23%.

З. Зитмане подчеркивает, что витамин D одинаково необходим и женщинам, и мужчинам. Прежде чем начать прием витамина D, желательно лабораторно определить его уровень в крови, так как от этого будут зависеть дозы препаратов этого витамина. Однако каждый пациент индивидуален, поэтому важно оценить и другие факторы, которые могут влиять на уровень витамина D в крови, его всасывание и синтез, например, наличие у пациента других заболеваний, принимаемые им медикаменты, географическую широту, телосложение, возраст, расу, длительность пребывания на солнце.

Реже всего принимает молодежь

Активнее всего витамин D принимают люди в возрасте от 35 до 44 лет, из которых 40% принимают витамин D ежедневно. За ними следует возрастная группа 55-74 лет, в которой витамин D ежедневно принимают 37% опрошенных. В то же время в группе 25-34 лет активно принимают витамин D 36%, а в группе 45-54 лет — 32%. Реже всего витамин D принимают молодые люди в возрасте 18-24 лет — среди них витамин D ежедневно принимают 27%.

Как поясняет семейный врач, витамин D необходим всем возрастным группам на протяжении всей жизни — младенцам, детям, молодежи, взрослым и пожилым людям. Меняются лишь дозы для различных возрастных групп. Лучше всего витамин D принимать во время еды, независимо от времени суток.

К тому же принимать витамин D могут и дети — начиная со второй недели жизни. В младенческом возрасте витамин D нужно принимать для профилактики рахита и остеомаляции — 400-1000 МЕ в день, а недоношенным детям — около 1000 МЕ. По достижении возраста 1 года витамин D необходимо ежедневно принимать поддерживающими дозами. Чтобы определить точную дозу, необходимо определить уровень витамина D в крови.

В мире используются калькуляторы дозы витамина D, схемы, по которым назначаются его лечебные и поддерживающие дозы. Лечебные дозы составляют приблизительно 70-80 МЕ/кг. Поддерживающие дозы в возрасте от 1 года до 10 лет — 2000 МЕ в день, от 11 до 17 лет — 4000 МЕ, для взрослых — 4000 МЕ.

Интересно, что чаще всего в последний год принимали витамин D респонденты из Сигулды, Юрмалы и Риги. При этом не было замечено значительных различий между ответами латышско- и русскоязычных респондентов — в обеих группах привычки, связанные с приемом витамина D, существенно не отличались.

Опрос проводился брендом витамина D VIGANTOLVIT в сотрудничестве с исследовательским центром Gemius Latvia в октябре этого года — жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет спрашивали о приеме витамина D. В исследовании участвовал 1341 респондент.