Как часто нужно стирать маску для лица во время Covid-19

Известно, что здоровье нужно беречь, ведь его ни за какие деньги мира не купишь. Поэтому важно соблюдать простые санитарно-эпидемиологические нормы, особенно в сегодняшней борьбе с пандемией коронавируса.

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Как пишет портал FurnishHome, Всемирный центр по контролю и защите от болезней в борьбе с коронавирусом издал рекомендацию для каждого жителя планеты о том, что необходимо носить маску для лица в общественных местах и придерживаться социальной дистанции.

Одноразовые медицинские маски подлежат замене каждые два часа и в дальнейшем утилизируются, а что же делать с многоразовыми тканевыми масками? Ответ на этот вопрос прост, их можно стирать, чтобы предотвратить распространение вируса. И как же часто?

На этот вопрос доктор Уильям Шаффнер, директор Национального фонда по инфекционным заболеваниям в пригороде Вашингтона Бетесде отвечает, что строгих правил нет, и если вы регулярно носите маску в продуктовом магазине или в аптеке, то ее рекомендуется стирать один раз в неделю. "Еженедельная стирка маски должна быть тщательной, с добавлением хозяйственного мыла", — сказал доктор Шаффнер.

"Но, если вы контактировали с человеком с симптомами коронавируса, то маску нужно стирать сразу же после контакта с заболевшим", — отвечает Натан Фавини доктор скорой медицинской помощи в Сан-Франциско. "Тканевую маску обязательно стирать в горячей воде не менее 60 градусов Цельсия, чтобы уничтожить микробов".

"Сшитые многоразовые тканевые маски для лица не относятся к категории медицинских масок, также как и респираторы N-95. Это просто критически важные средства защиты от вирусов, указано на главном медицинском портале, но если ими пользоваться в общественных местах, и часто стирать с хозяйственным мылом, то можно минимизировать распространение вирусных заболеваний".