Как из совы сделать жаворонка

Все мы, как известно, делимся на сов и жаворонков, более или менее ярко выраженных. Это проявляется в том, что когда одни уже успели встать с первыми лучами солнца, выйти на пробежку, съесть завтрак и приступить к работе, другие еще только вылезают из кровати. Зато эти совы могут активно трудиться или развлекаться далеко за полночь, в то время как жаворонки уже давно выдохлись и спят глубоким сном.

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Совы, жаворонки и все, что между ними, называется хронотипом. Как выяснили ученые, хронотип отчасти заложен в нас природой, отчасти — воспитанием. Природа — это гены, сотни генов, которые влияют на наш индивидуальный циркадный ритм и определяют, предпочитает ли человек ранние подъемы или ночные бдения.

Обстоятельства жизни также играют важную роль. Совы ощущают прилив сил вечером — именно в это время они наиболее трудоспособны и общительны, и это подталкивает их к вечернему или даже ночному образу жизни.

Но именно потому, что окружающая среда и обстоятельства отчасти определяют ваш хронотип, его можно поменять, сменив эту среду.

По словам специалиста научно-медицинского центра Кливлендской клиники Мишель Дрерап, которая занимается проблемами сна, переключиться с одного хронотипа на другой можно, но трудно.

Дрерап предупреждает, что мгновенного превращения из совы в жаворонка (обычно именно к этому стремятся люди) ожидать не стоит. "В начале такого переключения настоящие совы, вставая рано утром, чувствуют себя очень неважно", — признает она.

Но если делать все постепенно, через каждые несколько дней начиная вставать на 15-20 минут раньше и продолжая в том же духе несколько недель, то можно добиться смены режима. Главное — не отступать от графика и не делать себе поблажек, и по прошествии нескольких недель даже самые закоренелые совы начнут адаптироваться.

Тем, кто решил совершить эту метаморфозу, Дрерап советует за час до сна снизить световое облучение (желательно отойти от экрана телевизора или компьютера). Дело в том, что свет блокирует выработку организмом мелатонина, гормона, регулирующего циркадные циклы. Ну а утром постарайтесь сразу после пробуждения открыть шторы, чтобы в комнату проник свет и выключил ночной мелатонин. Старайтесь избегать стимулирующих занятий по вечерам, физические упражнения тоже лучше перенести на утро или первую половину дня. Обеды и ужины также лучше перенести на более раннее время.

С другой стороны, если вас устраивает жизнь совы, то совсем необязательно что-то менять, тем более если нет необходимости в ранних подъемах для похода в школу или на работу. Потому что, если сове нужно рано вставать, это может привести к тому, что ей не будет хватать сна, а это, в свою очередь, чревато очень серьезными последствиями для здоровья.