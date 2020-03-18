Как избежать проблем с кожей, к которым может привести частое мытье рук, использование дезинфекторов и перчаток

Беда не приходит одна. Вместе с проблемой вируса в нашей стране многие жители сталкиваются с проблемой раздражения и воспаления кожи на руках, поскольку частое мытье и употребление дезинфицирующих средств со временем приводит к дерматиту. Что делать? Своими советами по просьбе DELFI Woman делится врач-дерматолог, руководитель клиники Derma Clinic Riga Раймонд Карлс.

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Внешняя среда непрерывно воздействует на наши два квадратных метра кожного покрова, но больше других участков тела такому воздействию подвержены кожа рук и лица.

Моющие вещества, содержащие поверхностно активные вещества, например, эмульгаторы, используются для того, чтобы растворить находящиеся на поверхности естественные продукты — жиры, белки, липосомы, а также бактерии, грибки и вирусы (среди них может быть и коронавирус), превратить все это в мыльную пену и смыть.

При частом мытье такая процедура проводится в день многократно, в результате чего кожа теряет свою защитную мантию — она становится сухой, появляется поверхностное шелушение, сначала мелкие, позже более выраженные трещины, покраснение. К этому могут добавиться зуд или боль.

Дезинфицирующие средства доступны в разных формах — жидкости, гели, очищающие салфетки. Действие таких средств фунгицидное, бактерицидное и вироцидное. Причем широкий спектр вироцидного воздействия от вируса ВИЧ, всех видов гепатита и, конечно, Covid-19. Для достижения дезинфицирующего эффекта средство должно содержать 60-70% этилового спирта, который также способен растворять большое количество жиров, расположенных на поверхности кожи. Но в результате длительного воздействия тоже может появиться покраснение и раздражение. Ко всему прочему даже при одноразовом употреблении дезинфицирующего средства может произойти нарушение нормальной микрофлоры кожи рук, состояние более знакомое под названием дисбактериоз, которое может заменить грибковая инфекция.

Альтернатива — перчатки? Не все перчатки подойдут. Поскольку в большинстве случаев в их состав входит латекс, каучук, тальк, это может вызвать аллергические реакции. При первом контакте с кожей этих веществ обычно не наблюдается никакая реакция, при повторном употреблении главным признаком аллергической реакции становится именно зуд. В первую очередь с этим могут столкнуться те, у кого когда-либо были другие аллергические проявления, например, атопический дерматит в детстве, весенняя аллергия или вообще склонность к аллергическим реакциям. Возможное решение — использование полиэтиленовых перчаток.

Как же соблюдать меры профилактики и при этом избежать проблем с кожей?

1. После каждого тщательного мытья рук рекомендуется пользоваться средствами по уходу за кожей рук.

2. При проявлении воспалительной реакции и выраженного зуда необходимо пользоваться аптечными безрецептурными кремами, которые предусмотрены именно для ухода за кожей рук. Такие крема могут содержать глицерин, пантенол, дексапантенол, линоленовую кислоту. Для сухой кожи очень рекомендованы крема, содержащие мочевину (3%-5%). Также можно использовать крема с экстрактами лекарственных трав и маслами, продуктами растительного происхождения — ромашкой, облепихой.

3. Если ваша работа связана с бумагами и компьютером, то в рабочее время крем можно наносить только на тыльную поверхность кистей, а уже более обильно мазать после завершения работы.

4. Хорошие результаты могут быть при использовании кремов с цветочным медом, пчелиным воском, при условии переносимости пчелиных продуктов. Однако не рекомендуется использование кремов с отдушками и эфирными маслами. Такие крема могут стать источником дополнительного воспаления кожи.

5. Если самостоятельно не удается избавиться от воспаления и выраженного зуда, необходимо консультироваться с дерматологом. Сейчас это можно сделать онлайн.