Как найти богатые витаминами продукты с большим сроком годности

Весна всегда была проверкой для организма: после долгой зимы запасы витаминов уже израсходованы, поэтому, чтобы оставаться в форме, важно соблюдать основные принципы здорового питания. В режиме самоизоляции, с одной стороны, легче контролировать качество съеденного и его жирность, поскольку еда готовится дома, с другой — может быть непросто найти продукты с большим сроком годности и в то же время богатые витаминами и полезные для здоровья. Подробнее о составлении насыщенного витаминами и минеральными веществами рациона рассказывает фармацевт сети Apotheka Марите Шукеле.

Для укрепления иммунитета и борьбы с весенними вирусами важно получать витамины A, C и D, а из минеральных веществ в данный момент нужнее всего цинк, селен и железо.

Бóльшую часть необходимых организму витаминов и минеральных веществ мы можем получить, правильно распланировав свой рацион, то есть включив в него продукты, содержащие все главные группы питательных веществ: зерновые, фрукты и овощи, молочные продукты, мясо и рыбу.

Сейчас мы реже бываем в магазинах, однако было бы неверно делать основой рациона консервированные продукты, мороженые полуфабрикаты или всевозможные лакомства. Лучше всего выбирать местные продукты, особенно овощи.

Кроме того, стоит заглянуть в свои погреба и морозильные камеры: местные прошлогодние овощи достаточно хорошо сохранили свою питательную ценность, так что стоит поставить на стол и их.

5 овощей для получения необходимых минеральных веществ весной

Капуста — это источник минеральных веществ и аминокислот. Она содержит витамины группы В, витамины С, РР и К, фолиевую кислоту, каротин, биотин, кальций, железо, калий и магний. В капусте мало калорий и много клетчатки, которая помогает улучшить работу пищеварительной системы. Кроме того, в капусте содержатся вещества, помогающие снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также контролировать кровяное давление и уровень холестерина в крови. Капусту можно употреблять свежей в виде салатов, добавлять в супы и рагу.

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Свекла отлично укрепляет организм, так как содержит витамины группы В, витамины C, P, PP, фолиевую кислоту, калий, натрий, кальций, магний, фосфор, марганец, йод, цинк, железо, клетчатку, пектиновые вещества и другие биологически активные компоненты. Благодаря входящей в ее состав яблочной, лимонной, винной и молочной кислоте свекла благоприятно влияет на кишечную микрофлору. Поэтому ее рекомендуется употреблять, чтобы очистить организм и нормализовать стул. Она показана и в случае дефицита железа. Чтобы лучше сохранить питательные вещества и вкус продукта, свеклу перед варкой не надо чистить.

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Морковь помогает бороться с вирусами и уменьшить риск образования злокачественных опухолей. В ней много клетчатки, витамины B, C, E, K, бета-каротин и такие минеральные вещества как калий, кальций, магний, железо, фосфор, йод, фолиевая кислота и другие. Бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А, обеспечивает хорошее зрение, здоровье кожи и слизистых. Морковь уникальна тем, что существует множество способов ее приготовления: ее можно добавлять в супы, запекать в духовке вместе с другими овощами, тушить и готовить на пару, использовать для салатов и даже пирогов. Кроме того, морковь — это отличный полезный перекус.

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Тыква содержит 90% воды и очень мало жиров, поэтому ее используют в различных диетах. Кроме того, в тыкве содержатся медь, железо, магний и калий, а также витамины группы PP, B, C и E, семена же тыквы богаты селеном. Желтый цвет овощу придают каротины, необходимые для укрепления иммунной системы. Поскольку в тыкве много клетчатки, она улучшает пищеварение и хороша также для очищения организма. Рекомендуется в случае атеросклероза и повышенного давления. Тыкву, как и морковь, можно использовать и для соленых, и для сладких блюд.

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Картофель часто исключают из рациона из-за содержащегося в нем крахмала, который нежелателен для больных сахарным диабетом, однако все остальные могут смело лакомиться картофелем (конечно же, в разумных количествах). Картофель — хороший источник витаминов B6, B3 и C, клетчатки, калия, меди, фосфора и других минеральных веществ. К тому же на самом деле в картофеле меньше калорий, чем в макаронах, рисе или гречке, но важен способ его приготовления. В сезон картофель лучше всего готовить на пару с кожурой, однако весной кожуру нужно все же срезать, так как в ней образуется соланин, который может негативно повлиять на здоровье кишечного тракта.