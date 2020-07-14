Как не перепутать рак с родинкой или болячкой

Меланома — один из самых агрессивных видов рака. Новообразование быстро растет и склонно к метастазированию. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует прирост заболевания на 25 процентов к 2025 году и призывает уделять внимание изучению информации о нем и о методах профилактики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Определить рак кожи (меланому) позволяют изменения родинок, затрагивающие их цвет, форму, способность расти.

По словам дерматоонколога Елены Цой, в большинстве случаев меланому можно легко отличить от нормальной родинки или "какой-то болячки", пишет портал MedikForum.ru.

Злокачественное образование имеет необычный окрас (оно бледнеет или чернеет), оно кровоточит, болит, увеличивается в размерах, также выпадают волосы в районе "родинки". Особенно человека должно насторожить внезапно возникшее образование.

Кроме того, при меланоме увеличиваются близлежащие лимфатические узлы. Какие именно, зависит от места образования. Это могут быть узлы в паху, подмышечные и шейные лимфоузлы.

Врач отметила, что в некоторых случаях меланома выглядит как обычная родинка — она не растет, имеет обычный коричневый цвет и ровные края. В этом случае распознать опасное образование поможет доктор с помощью дерматоскопа, сообщает издание "Комсомольская правда".

В свою очередь онколог, академик РАН Андрей Каприн в своем Instagram обратил внимание на то, что при появлении новых родинок (особенно в пожилом и старческом возрасте) за ними нужно следить. Определить рак кожи (если тот возникает) могут помочь следующие процессы:

очень быстрый рост родинки,

изменение ее цвета, поверхности, формы,

зуд, боль, других неприятные ощущения в месте ее расположения,

намокание, периодическое кровотечение.

Другими признаками онкологического процесса могут быть постоянная усталость, снижение аппетита, потеря веса, увеличение лимфоузлов. Первое, что необходимо сделать, заметив подобные проявления, — это обратиться за консультацией к врачу.