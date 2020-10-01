Как не заболеть простудой и гриппом: самые простые советы
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Простые советы, позволяющие не заболеть простудой и гриппом, помогут в том числе обеспечить эффект профилактики коронавирусной инфекции. Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.

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Врачи на вопрос о том, как не заболеть в сезон простуды и гриппа, отвечают первым делом "сделать прививку". Медики поясняют, что современные вакцины направлены на развитие иммунитета от болезней и не имеют в этом деле достойных конкурентов.

Но, помимо прививки, важно соблюдать другие правила, помогающие сохранить здоровье, тем более, что они бывают очень простыми.

Не стоит забывать: тот же грипп насчитывает разные виды и подвиды, сделанная прививка не всегда учитывает его многообразие.

Избегать многолюдных мест


Возбудители гриппа и простудных заболеваний очень быстро распространяются в замкнутых пространствах с большим количеством людей. Если нет возможности избежать нахождения в таком месте, нужно обязательно воспользоваться маской и не касаться руками лица.

Мыть руки несколько раз в день


Вирусные частицы оседают на разных бытовых поверхностях, поэтому крайне важно мыть руки с мылом регулярно, несколько раз в день — особенно сразу после возвращения домой с улицы.

Как не заболеть простудой и гриппом: самые простые советы
Foto: Shutterstock

Правильно чихать


Необходимо прикрывать рот. Правильно чихать в салфетку, но если ее нет, следует делать это в сгиб локтя — в противном случае патогенные частицы попадут на руки и разлетятся вокруг. После использования салфетки или платка и нужно обязательно вымыть руки.

Не ходить в гости


Если нужно воочию пообщаться с человеком, лучше встретиться на свежем воздухе.

Проветривать помещения


Недостаточно протирать пространство вокруг себя дезинфицирующими салфетками, ведь вирусы гриппа и простуды буквально находятся в воздухе. Время от времени нужно выходить из комнаты, устраивая сквозное проветривание на 10-15 минут.

Сохранять спокойствие


Психологическое напряжение способствует повышению концентрации стрессового гормона кортизола, что подавляет функции организма, включая иммунную. Это может стать причиной заболевания.

Как не заболеть простудой и гриппом: самые простые советы
Foto: Shutterstock

Получать витамин D


Его недостаток может привести к ослаблению иммунитета, что усиливает подверженность сезонным болезням. Один из самых простых способов получить витамин — прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду. Также восполнить важное вещество помогают некоторые продукты — яичные желтки, говяжья печень, сливочное масло, молоко, жирные сорта рыбы.

Отказаться от алкоголя


Постарайтесь воздержаться от ежевечернего бокала вина — это поможет не заболеть простудой и гриппом. Любовь к спиртному негативно сказывается на состоянии дендритных клеток организма, являющихся жизненно важной структурой иммунной системы. Ученые полагают, что именно данная особенность объясняет слабый эффект вакцин, получаемых людьми с алкогольной зависимостью.

Как не заболеть простудой и гриппом: самые простые советы
Foto: Shutterstock
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DELFI Woman

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