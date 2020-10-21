Как перестать питаться стильно и начать питаться нормально

Если бы мне понадобилось составить объявление о здоровом питании, то я бы точно поместила его в раздел "Потеряно/найдено". "Внимание! В 2020 году мы потеряли способность питаться нормально. Нашедшего просьба звонить по нижеуказанному номеру".

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Монополия на коммуникацию о тенденциях здорового питания выскользнула из рук специалистов по питанию и врачей. В наше время, когда любой может стать масс-медиа, создав парой кликов профиль в соцсети, мы получаем рекламизированную и мифологизированную информацию о здоровом питании. И это еще не все.

Питание стало стилем, вокруг которого потребитель выстраивает свою идентичность. "Я придерживаюсь палеодиеты", — рассказывает клиент. "В моем меню в основном только суперфуды", — добавляет другой. Такие тенденции опасны, так как формируют неверное представление о здоровом питании. Начинает казаться, что оно должно быть настолько красивым, что впору ставить на плакат. Что это охота: тут я возьму магическую воду, тут — капли волшебного растения, тут — экологичный протеин.

Возникают и страхи: кажется, что вся еда из супермаркета пустая и вредная, а полезно лишь то, что можно достать в специальных лавочках здорового питания. Представьте тяжелый день, после которого вы быстро варите гречку, покупаете какой-нибудь кусок курицы по скидке и заедаете все это помидором, сок которого стекает по щекам и оставляет пятна на старых, дырявых спортивных штанах. Стильно? Нет. Но, поверьте, на 100% полезно.

То же самое бывает и со спортом. Начинаем заниматься спортом не для силы и здоровья, а потому, что ощущаем давление со стороны общества. Недавно начатые тренировки влекут за собой изменения в меню, и человек начинает искать свое особое питание, вводя себя в заблуждение. Поэтому есть несколько небольших, но полезных советов, которые послужат компасом здорового питания.

Не гонитесь за пищевой модой

Очень важно развивать свою пищевую грамотность.

Во-первых, искать надежные источники информации, откуда можно черпать факты и вдохновение для здоровых блюд.

Во-вторых, очистить свой "пузырь" соцсетей от людей, которые регулярно распространяют непроверенную информацию о здоровье. И то же самое желательно сделать с теми, кто и в реальности навязывает нежелательные советы по питанию.

Помните! Если утверждается, что какой-то продукт или питательное вещество является либо эликсиром здоровья, либо виновником всех бед, то эта информация считается псевдосенсационной и ложной. И тот факт, что человек знаменит, не означает, что он рассказывает правду. Например, исследование 2017 года, опубликованное в научном журнале Eating and Weight Disorders, подтверждает, что у 49% участников исследования, которые на практике применяют советы по питанию из Instagram, были обнаружены расстройства пищевого поведения.

Уважайте себя, слушайте себя

Необходимо питаться осознанно. Наше тело не обманывает. Здоровое питание — это перемены на всю жизнь, а не краткосрочная кампания с радикальными ограничениями.

Если пробуете какую-нибудь новую диету, схему питания или голодание и ощущаете слабость, головную боль, ухудшение состояния кожи и кишечника, то не продолжайте упорно следовать ей. Умейте также отличать этическое убеждение от здоровья: не гонитесь, к примеру, за веганством, если вас не заботят права животных.

Просто придерживайтесь того питания, в основе которого продукты растительного происхождения.

Кстати, а вы знали, что Европейское агентство по безопасности продуктов питания запретило использовать термин "суперфуд", так как он вводит в заблуждение?

Спорт не всегда требует специфической диеты

Начиная заниматься спортом, зачастую люди хотят питаться по-другому. Но если вы не профессиональный спортсмен, то никакие большие изменения в меню и мощные пищевые добавки не нужны. Все, что требуется, это скорректировать свой план питания в сторону здорового.

Если вам нравятся, к примеру, тренировки типа Body and Mind от MyFitness или йога и пилатес, то никакие особые изменения в питании не нужны. Если вы выбрали кардиотренировки средней и высокой интенсивности, то приготовьтесь к тому, что организм будет испытывать небольшой шок и на каждую тренировку будет реагировать чувством голода, которое вам захочется утолять сладостями или большими порциями еды. Поэтому важно вовремя позаботиться о закусках после тренировки, которые помогут вернуть силы. Например, приготовленные самостоятельно батончики из овсяных хлопьев с орехами и сухофруктами. Ваша цель — работать над мышечной массой и рельефом? Обратите внимание на белки и ешьте богатый ими ужин. Ищите высокое содержание белков в курином мясе, рыбе, твороге и молочных продуктах, а также в сое и бобовых.

Но без фанатизма: если вы начинающий и без какой-то особой атлетической цели, то соблюдать диету с повышенным содержанием белков может быть не только не удобно, но и опасно для почек.

Ищите профессионалов

"Мы живем лишь раз", — могут говорить люди, оправдывая спонтанные слабости. Это выражение можно интерпретировать и так: нам дано лишь одно тело и лишь одно здоровье. Их надо беречь. Мало кому придет в голову собственноручно проводить операцию на слепой кишке.

Также и с питанием, и со спортом: есть области, в которых самодеятельность человека, думающего, что "он самый умный", может навредить. Поэтому рекомендуется искать своего специалиста по питанию для составления плана питания, подойти к личному тренеру в своем спортклубе и попросить совета об использовании тренажеров либо найти личного тренера, который поможет составить индивидуальный и подходящий именно вам план тренировок.

Об авторе. Ксения Андриянова — специалист по питанию со степенью бакалавра в сфере здравоохранения, магистр в областях нутрициологии и коммуникационных наук, блогер.