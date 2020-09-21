Как по состоянию пальцев можно определить один из самых опасных видов рака

Некоторые изменения в состоянии пальцев позволяют определить возникновение одного из самых опасных видов онкозаболеваний — рака легких. Например, об этом может говорить утолщение их конечных фаланг, сообщает портал MedikForum.

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Рак легких считается одним из самых опасных типов злокачественных опухолей, поскольку его обычно трудно обнаружить, пока новообразование, распространившись по легким, не начнет распространяться на другие части тела. Данная особенность делает его одним из самых смертоносных в мире.

"На ранних стадиях рак легких обычно не имеет симптомов, которые можно увидеть или почувствовать. Только позднее появляются достаточно хорошо известные характеризующие его признаки — кашель, хрипы, боль в груди, кровь в мокроте. Нужно быть очень внимательным к своему организму, чтобы заметить другие, менее известные эффекты, способные проявиться на таких участках тела, которые трудно связать с этой болезнью", — рассказали изданию Express специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Британские медики поясняют: возникающие в легких опухоли могут вырабатывать гормоноподобные химические вещества. Под их влиянием больше крови и жидкости устремляется к тканям на кончиках пальцев, в результате они выглядят толще или больше, чем обычно.

"Определить развитие рака легких можно по изменившемуся состоянию пальцев. Одним из его симптомов является расширение, увеличение, утолщение их кончиков", — предупреждают врачи.

Также, по их словам, в случае опасного заболевания можно заметить, что кожа рядом с вашими ногтями стала выглядеть непривычно блестящей.

Еще один сигнал: если посмотреть на ногти сбоку, можно увидеть их необычную выпуклость, не наблюдавшуюся ранее.

Онкологи настоятельно рекомендуют не медлить с обращением к специалистам и обследованием при возникших изменениях с пальцами. Они добавили, что, помимо рака легких, вызывать их способны также другие опасные нарушения, включая сердечную инфекцию или порок сердца, хронические легочные инфекции.