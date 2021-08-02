Как подружиться с солнцем? Мифы и правда о фотостарении, пигментации и витамине D

Нынешним необычайно жарким летом довольно сложно укрыться от прямых солнечных лучей. Конечно, большинство из нас знает, что нужно пользоваться солнцезащитными средствами, но при этом все равно нередко допускает ошибки. Также бытует множество мифов, связанных с воздействием солнца на кожу, например, о лечении акне, приеме витамина D, а также об образовании пигментных пятен.

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О том, как правильно вести себя на солнце, рассказывают дерматолог Милена Якуба-Золотарева и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

На проверку каждый год





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Солнечные лучи несут коже два основных риска: фотостарение и возможность злокачественных образований. Практически единственное средство, которое может нас защитить от этих проблем — это использование солнцезащитных средств.

"Мы, дерматологи, сразу видим весь орган и можем заметить подозрительные и злокачественные новообразования, чтобы немедленно их удалить. Если их вовремя заметить, то достаточно небольшой операции в амбулаторных условиях. Человек излечен, и это самое главное, — подчеркивает Милена Якуба-Золотарева. — Поэтому так важно раз в год посещать врача и проходить проверку. Так же, как мы посещаем, например, стоматолога".

Самое лучшее время для посещения дерматолога — весна. Летом под воздействием солнца родинки меняются, хотя эти изменения не всегда плохие и злокачественные. В течение жизни наши родинки вообще растут и меняются — и это норма. Однако после зимнего периода в них не будет трансформаций, которые вызывают факторы внешней среды, и можно будет точнее диагностировать изменения. Если они есть, нужно быстро поставить точный диагноз: злокачественное это новообразование или доброкачественное.

Витамин на всю жизнь





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Часто люди думают, что используя солнцезащитные средства, они будут недополучать ценный витамин D. Но врачи уверяют: чтобы организм производил столько витамина, сколько он может, достаточно выходить на улицу по 15 минут утром и вечером в одежде с короткими рукавами.

"Если вас беспокоит, что из-за использования солнцезащитных кремов не будет достигнут адекватный уровень витамина D, нужно понимать, что последствия от неиспользования солнцезащитных средств будут еще хуже" — говорит фармацевт Илзе Приедниеце.

Между тем, жителям Латвии врачи рекомендуют витамин D принимать круглый год: летом в профилактических дозах — 4000-5000 м. е. в день, зимой в терапевтических дозах — 8000-10000 м. е. в день (дозировка всегда указывается на упаковках витамина). Разумеется, дозы врач назначает индивидуально, исходя из анализа крови. Витамин D — единственная пищевая добавка, которую можно и нужно принимать всю жизнь.

Илзе Приедниеце поясняет: "Витамин D имеет очень большое значение для нашего организма. Он регулирует метаболизм кальция и фосфора, помогает сохранять здоровыми кости и зубы, необходим детям для нормального роста костей и развития. Он также требуется для нормальной работы мышц и иммунной системы, необходим для нервной, гормональной систем и для здоровья сердца и сосудов. Поэтому нужно следить, чтобы в организме сохранялся оптимальный уровень витамина D, что особенно актуально в период распространения Covid-19".

Витамин D необходимо получать также с пищей — он содержится в печени (особенно много в печени трески), яичном желтке, сливочном масле, сыре, жирной рыбе. Но одни только продукты питания проблемы не решат. При недостатке витамина D, который определяется специальным анализом крови, повысить его уровень в организме можно с помощью пищевой добавки. Средства выпускаются в виде капель, спреев, капсул, таблеток в соответствующей дозе.

Еще одна рекомендация врачей: принимайте витамин D в первой половине дня во время еды, тогда он будет полноценно усваиваться.

Солнце усугубляет акне





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Следующий распространенный миф: загар помогает уменьшить акне. Врачи утверждают, что это не так: загар лишь немного маскирует покраснения, вызванные акне. В дальнейшем, под воздействием солнца, появляется все больше сыпи, возникает гиперпигментация (темные пятна), а также вызванное солнцем новое воспаление, которое еще больше усугубляет ситуацию.

Поэтому люди, страдающие от акне, должны внимательнее следить за UV-индексом и солнечными лучами и пользоваться солнцезащитными кремами, предназначенными для кожи с акне. Сегодня в аптеках есть много эффективных средств именно для такой кожи: с матирующими свойствами, некомедогенных, не закупоривающих поры и не провоцирующих новообразований.

Пигментация и как ее предотвратить





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Еще одно коварное свойство солнечных лучей: они провоцируют появление пятен, которые делают цвет кожи неравномерным. Чаще всего они возникают на лице, плечах, руках — там, где тело открыто для воздействия солнца. Предотвратить их появление можно только с помощью солнцезащитных кремов, закрытой одежды и тени.

Дерматолог Милена Якуба-Золотарева поясняет: "Существуют также современные технологии, с помощью которых можно ликвидировать солнечные пятна. Например, IPL-терапия, лазерная терапия, химические пилинги. Есть также специфические медикаменты, которые применяются при нарушениях пигментации. Конечно, это очень индивидуальный вопрос, поэтому необходимо консультироваться со специалистом, чтобы выяснить ситуацию в каждом конкретном случае и разработать план".

Относитесь к коже ответственно





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По мнению врачей, совершенно нормальное явление, когда у людей до 40 лет образуются новые родинки. После 40 лет на месте этих родинок обычно появляются пигментации, себорейные, возрастные кератомы и другие новообразования. Главное, не игнорировать их, поскольку они могут оказаться опасными и злокачественными.

Если у вас появилось новообразование, которого раньше не было и оно отличается от всех остальных, — обязательно отправляйтесь на проверку к дерматологу. Также надо бить тревогу, если новообразование стремительно растет и развивается — на несколько миллиметров за полгода. Доброкачественные новообразования также могут быстро расти, однако все равно необходимо немедленно провериться у дерматолога, чтобы свести риски к минимуму.

Важно понимать, что уход за кожей — это комплексный процесс: сбалансированное питание, необходимое количество витамина D и железа в организме, полноценный сон, достаточное количество жидкости, физическая активность. Все это в целом влияет на нашу иммунную систему и самочувствие, а также является необходимым условием на пути к красивой и здоровой коже.