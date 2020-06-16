Как понять, что вашему организму не хватает жидкости и научиться пить воду

С началом жаркой погоды для полноценного функционирования организма жизненно важно ежедневно потребляемое количество воды. При потере всего 1-2% жидкости возможна дегидратация организма или обезвоживание. О том, как позаботиться о регулярном употреблении воды, рассказывает фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

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Наиболее частыми причинами перегрева летом являются интенсивные спортивные занятия в жаркое время, длительное пребывание на пляже, выполнение физической работы на жаре (садовые работы, строительство дорог), а также пребывание на солнце без головного убора.

Нередко люди сталкиваются с перегревом и в закрытых помещениях — в офисе, квартире, автомашине.

Однако ошибкой номер один и главной причиной плохого самочувствия, как признают медики, является недостаточный прием жидкости в знойные дни. В условиях повышенной температуры воздуха, а также интенсивной нагрузки организм усиленно потеет и стремительно теряет жидкость.

Группы риска — дети и сениоры

Как только возникает нехватка жидкости, начинается обезвоживание организма, которая снижает его работоспособность, ускоряет сердечный ритм, а также может вызвать нарушения создания. Больше всего риску дегидратации подвержены дети и сениоры, в результате чего возможны серьезные нарушения когнитивных способностей.

Сениорам, особенно в жаркую погоду, необходимо подумать о выборе подходящей одежды. Нередко выбранная одежда бывает темного цвета, плотной и воздухонепроницаемой, из-за чего возможно резкое наступление перегревания, дегидратация и даже обморок. Чтобы избежать этого, советуем выбирать легкую и дышащую одежду. Между тем, когда выходите из дома, рекомендуется брать с собой бутылку воды.

Особенно осторожными в жаркую погоду следует быть пациентам с инсулином, которым после посещения аптеки не следовало бы посещать публичные места, поскольку купленные медикаменты (инсулин) должны храниться в прохладном месте, и нужно как можно быстрее обеспечить соответствующие условия.

Бдительными следует быть и родителям с детьми. Дети не чувствуют тот момент, когда в организме начинается дегидратация, поэтому родителям надо особенно следить за количеством воды, употребляемой ребенком в течение дня. Чтобы сделать употребление необходимой ребенку воды более интересным, купите персонализированную бутылку. Кроме того, младенцев или маленьких детей никогда нельзя оставлять в машине одних, особенно летом. Стоящая на жаре машина быстро нагревается, а терморегуляция у маленьких детей еще не стабильна, поэтому очень быстро может начаться перегрев тела, из-за чего ребенок может погибнуть.

Что свидетельствует о нехватке воды в организме

Ошибочным является мнение, что о нехватке воды в организме свидетельствует жажда. Она возникает в организме только тогда, когда уже началась дегидратация.

О недостатке воды в организме сигнализирует также изменение настроения и медленная реакция, сухость носовой полости, моча темного цвета, слабость и усталость, сухие или потрескавшиеся губы и головная боль.

Одним из самых важных сигналов о дегидратации является и голод. Если забыли попить воды, то может возникнуть обманчивое ощущение, что хочется есть. В таких случаях чаще всего хочется сладостей или мучных изделий, поэтому прежде чем откликнуться на искушение, рекомендуется выпить стакан воды, и, возможно, голод отступит.

Питье воды — как этому научиться

Чтобы защитить себя от дегидратации, количество употребляемой в течение дня жидкости должно быть примерно равноценно количество потерянной жидкости — не менее 2 литров воды в день. Между тем в особенно жаркую и знойную погоду воду необходимо принимать каждые 15 минут. Надо помнить, что к количеству выпитой за сутки жидкости не причисляются сладкие и газированные напитки, кофе и чай. Например, если выпить одну кружку кофе, выделяется вдвое большее количество жидкости.

Чтобы убедиться в том, что ежедневно употребляется необходимое количество воды, рекомендуется прием воды распределить равномерно. Рекомендуется выпивать по крайней мере один стакан воды:

сразу после пробуждения,

за 30 минут до завтрака,

через 1 час после завтрака,

за 30 минут до обеда,

через 1 час после обеда,

за 30 минут до ужина,

незадолго перед сном.

Чтобы облегчить прием ежедневно необходимой дозы воды, выберите свою особую бутылку для воды, которую надо регулярно пополнять и брать с собой, как отправляясь на работу, так и в выходные.

Еще одним эффективным способом является приложение в телефоне, которое напоминает о необходимости выпить воды, а также учитывает уже выпитое количество воды.

В случаях дегидратации, когда была большая физическая нагрузка, рвота, диарея, рекомендуется выбрать доступную в аптеках соленую минеральную воду, которая восстановит солевой баланс в организме. Для снижения усталости, поддержания долгосрочного работоспособности организма и баланса электролитов в аптеке доступна также питьевая вода, в которой в одной бутылке содержится 100% дневная доза магния. Такая вода особенно подойдет для веганов и вегетарианцев, беременных и диабетиков.