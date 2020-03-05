Как распознать рак на ранней стадии: онкологи назвали 7 симптомов

Симптомы рака на его ранних стадиях не всегда легко обнаружить. Но если уделять пристальное внимание своему организму, можно своевременно заметить неблагоприятные изменения, например, странную усталость или нехарактерные проблемы с пищеварением. Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на журнал Health and Human, онкологами были названы симптомы, которые часто возникают на ранних этапах разных видов рака.

Аномальное кровотечение



Следы крови в мокроте при кашле, моче или выделениях из прямой кишки – знак того, что нужно обязательно провериться у врача, чтобы исключить возможность рака. По мере роста злокачественная ткань имеет тенденцию нарушать рост здоровых клеток, что приводит к появлению крови.

Похудение

Данный симптом свойствен почти всем видам рака. Никогда не игнорируйте внезапную необъяснимую потерю веса – это может помочь диагностировать онкозаболевание на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно. Развиваясь, раковая опухоль обрастает кровеносными сосудами, доставляющими ей питательные вещества. Организм их недополучает, в результате человек худеет.

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Усталость

Возникающая даже после долгой ночи, достаточного сна, она также может быть маркером рака на его ранней стадии. Подобная изнуренность – показатель того, что иммунная система организма тратит много энергии, борясь с заболеванием.

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Потеря аппетита

Нехарактерное для человека отсутствие чувства голода (особенно длительное) является тревожным сигналом, даже если отсутствуют другие симптомы.

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Необычные припухлости

На ранних этапах заболевания они часто бывают безболезненными. Прежде всего должны настораживать образования на шее, яичках, молочных железах, в подмышечных впадинах.

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Расстройства пищеварения

Изменения привычной работы кишечника (частые запоры или диарея), постоянная изжога, трудности с глотанием, ощущение вздутия – все это тоже серьезный повод посетить врача-онколога.

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Потливость

Для рака характерно обильное ночное потоотделение.