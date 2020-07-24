Как с помощью питания укрепить детский иммунитет в летний сезон

Питание — один из краеугольных камней здоровья и хорошего самочувствия. В период с одного года до трех лет малыш очень быстро развивается. В это время особенно важно обеспечить его соответствующими питательными веществами в правильном количестве. Результаты многих проведенных во всем мире исследований подтверждают связь между питанием в раннем детстве и иммунитетом в более старшем возрасте, поэтому смело можно утверждать, что то, как мы кормим своего ребенка сегодня, окажет важное влияние на его здоровье впоследствии. О чем особенно важно знать в летний сезон, рассказывает специалист по питанию Лизете Пуга.

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Ягоды, фрукты, овощи, зелень — все это является неоценимым вкладом в создание резервов полезных минеральных веществ и витаминов не только на осень и зиму, но и на всю дальнейшую жизнь, отмечает специалист по питанию Лизете Пуга, которая специализируется именно на вопросах детского питания. Детям в возрасте от 1 года до 3 лет, которые активно познают мир, очень важно предлагать попробовать блюда с разными вкусами, разных цветов и текстур, чтобы заложить на будущее привычки здорового питания.

Родители должны помнить о том, что ребенок — не взрослый, и пищевые потребности малыша могут отличаться от представлений взрослых.

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Зачастую именно в возрасте 1-3 лет мамы прекращают кормить малышей грудью. В этот период особенно важно обеспечить соответствующие питательные вещества в правильном количестве. Учитывая результаты продолжительных исследований, педиатры и специалисты по питанию рекомендуют вводить или сохранять в рационе малышей в возрасте до 3 лет молочные напитки, специально созданные с учетом потребностей детского организма.

Благодаря входящим в состав молочного напитка микроэлементам, таким, как кальций, йод и железо, играющими важную роль в развитии ребенка, малыши, которые еще не едят то же самое, что остальные члены семьи, могут получить необходимые питательные вещества. Однако важно предлагать малышу разнообразную и полезную для здоровья еду, постепенно приучая ребенка к разнообразию вкусов и текстур.

Солнце, жирная рыба, яйца и молоко для пополнения запасов витамина D

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Большую часть витамина D малыш получает естественным образом из солнечных лучей, когда находится на улице в теплые месяцы года. Дефицит витамина может замедлить рост ребенка, поэтому лето — самое подходящее время, когда можно разрешить ребенку играть на улице и получать необходимую дозу витамина. Только с помощью питания это может оказаться сложным, так как витамин D содержится сравнительно в немногих продуктах.

Летом рекомендуется включать в рацион малыша продукты богатыевитамином D , например, хлопья для завтрака, каши и отдельные молочные продукты, а также не забывать и о богатых жирами продуктах — рыбе, яйцах и растительном масле, которые способствуют синтезу витамина D в организме.

Фасоль и горох — запасы цинка из продуктов растительного происхождения



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Цинк — это минеральное вещество, которое необходимо малышу в течение всего периода развития и роста. Он обеспечивает несколько важных функций: рост и нормальную работу иммунной системы. Его можно получить в основном с мясом, рыбой, яйцами, молоком и молочными продуктами или продуктами из цельного зерна.

Летом резервы цинка можно пополнить, включив в рацион ребенка бобовые — фасоль и горох, которые можно есть в сыром виде или готовить разными способами.

Источником цинка может стать и молочный напиток, обогащенный конкретным минеральным веществом. Малышу можно предлагать его и в составе смузи, и в виде домашнего мороженого с сезонными ягодами или фруктами.

Дети едят глазами, и часто становятся более открытыми к новым продуктам, если сами участвуют в процессе приготовления.

Сезонные ягоды и овощи для создания резервов железа

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Железо — это минеральное вещество, обеспечивающее нормальное развитие мозга, работу иммунной системы и формирование гемоглобина, поэтому важно дополнить рацион продуктами, содержащими железо.

Несмотря на то, что железо в основном встречается в продуктах животного происхождения — в мясе и рыбе, продукты растительного происхождения, особенно те, в которых содержится много витамина С, способствуют усвоению этого важного минерального вещества.

С продуктами, содержащими железо, особенно удачно сочетаются клубника, черная смородина, свежие овощи, например, помидоры и паприка, а также белокочанная капуста и брокколи. Чтобы способствовать усвоению железа, желательно также включить в рацион зелень, например, украсить бутерброд с лососем свежим укропом и зеленым луком, которые у нас летом легко доступны и весьма популярны.

Если рацион ребенка разнообразен и включает в себя разные группы продуктов, которые взаимодействуют и дополняют друг друга, способствуя усвоению полезных веществ в организме, то ребенку не нужно дополнительно принимать витамины или пищевые добавки. Но если ребенок привередлив в еде и неохотно ест полезные для здоровья продукты, то родителям желательно проконсультироваться с семейным врачом или специалистом по питанию, чтобы своевременно найти решение проблемы и обеспечить растущий организм малыша всеми необходимыми ему питательными веществами.