Как соль ослабляет наш иммунитет

"От хорошей иммунной системы зависит наше здоровье. Поэтому новые исследования, свидетельствующие о вреде продуктов питания, должны заставлять нас задуматься. На этот раз объектом такого исследования стала соль", — сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Недавно замешательство вызвала информация о том, что противовоспалительные препараты, например, ибупрофен и кортизон, могут ухудшать течение болезни Covid-19. Если предостережение по поводу ибупрофена пока не имеет прочного научного обоснования, опасения касательно кортизона оправданы, пишет издание. "Ведь гормон стресса кортизон и другие гормоны из группы глюкокортикоидов не только подавляют воспалительные процессы, но и ослабляют иммунитет при повышенных дозировках", — говорится в статье.

"Опасения в этой связи вызывает то, что пища, содержащая много соли, очевидно, также ослабляет защитные силы организма в результате повышенной выработки глюкокортикоидов. О такой взаимосвязи как минимум свидетельствуют выводы, сделанные исследователями из команды Кристиана Курца и Катаржины Джобин из Боннского университета на основе наблюдения за людьми и мышами. Изначально ученые предположили, что питание с высоким содержанием соли может даже усилить иммунитет. Ведь определенные иммунные клетки, часто встречающиеся в коже микрофаги, намного эффективнее захватывают чужеродные клетки в среде с высоким, а не с низким содержанием соли. Впрочем, кожа — это особый орган. Она защищает организм от вредного воздействия извне и к тому же накапливает в себе большое количество соли. Внутри организма ее концентрация поддерживается в узких пределах".

"В исследованиях на мышах Курц и его команда сначала изучили вопрос о том, улучшает ли пища с высоким содержанием соли антибактериальную защиту организма. Как сообщают они в журнале Science Translational Medicine, происходит как раз обратное. Употребление повышенного количества соли в течение недели уменьшало способность грызунов противостоять таким возбудителям заболеваний, как колибактерии и листерии; речь идет о бактериях, которые могут вызывать у человека пиелонефрит (кишечная палочка) и пищевые отравления (листерии). В результате ослабления иммунной системы чужеродные микроорганизмы размножались в организме мышей гораздо быстрее, чем в организме их сородичей, которые употребляли обычное или низкое количество соли".

"Как установили исследователи, пища с высоким содержанием соли угнетает защитные силы важных иммунных клеток. Речь идет о так называемых нейтрофилах: белых кровяных тельцах, задача которых состоит в уничтожении вредоносных чужеродных частиц или клеток, в частности бактерий или вирусов. Причиной ослабления защитной функции нейтрофилов стало повышенное содержание глюкокортикоидов в крови животных. Чтобы проверить, можно ли применить эти выводы к человеку, авторы исследования ежедневно на протяжении недели давали десяти здоровым мужчинам и женщинам по 6 гр поваренной соли в форме таблеток — это количество соответствует содержанию соли, например, в двух гамбургерах. (…) У испытуемых также заметно повысилась концентрация глюкокортикоидов в крови и одновременно сильно упала "боеготовность" нейтрофилов", — пишет издание.

"Сколько соли в общей сложности употребляли испытуемые ежедневно вместе с едой, в исследовании не учитывалось. Поэтому вопрос о том, какое количество соли в пище резко повышает выработку глюкокортикоидов, остается открытым. Возможно, это количество отличается у разных людей. Ведь и кровяное давление не одинаково чувствительно к повышенному употреблению соли у разных людей. У некоторых оно заметно повышается, у других почти или совсем не меняется", — отмечается в публикации.

"Обычно люди с высоким кровяным давлением, гипертонией, более чувствительны к соли, чем люди с нормальным давлением. (…) Уменьшение потребления соли в два раза, с 12 гр до 6 гр в сутки, что соответствует рекомендациям, понижает кровяное давление у людей с гипертонией примерно на 5,5 мм рт.ст., у людей с нормальным давлением — только примерно на 1 мм.рт.ст. К такому выводу пришли ученые из сообщества "Кокрейн" после анализа данных 184 исследований, в которых приняло участие около 6 тыс. человек".

Каким образом чрезмерное количество приправы из хлорида натрия оказывает влияние на систему кровообращения, неясно по сей день. Важную роль в этом может играть невозможность вывести накопленную в коже соль и избавиться от нее через почки. Так, ученые из Университета Вандербильта в Нашвилле и Университетской клиники в Эрлангене выяснили, что в коже людей, страдающих гипертонией, содержится значительно больше соли, чем у людей с нормальным кровяным давлением. К тому же, количество соли в коже увеличивается с возрастом. Поэтому исследователи считают возможным, что повышение кровяного давления с возрастом может быть связано с повышенным употреблением соли на протяжении многих лет.

"Неясным остается и то, где пролегает граница между здоровым и высоким употреблением соли. (…) Согласно рекомендациям, взрослые должны употреблять в день не более 5-6 гр соли, что примерно соответствует одной чайной ложке. (…) То, что большинство из нас употребляет гораздо больше соли, связано в первую очередь с пищевыми продуктами, прошедшими переработку. Так, большая часть соли в нашей еде содержится в промышленно переработанных продуктах вроде хлеба, колбасных изделий и сыра", — отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.