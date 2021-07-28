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Плотные шторы и зеркальная пленка
Как спастись от жары без кондиционера: 4 полезных совета, которые облегчат вам жизнь
Foto: Shutterstock

Нынешнее лето удивляет нас аномально высокими температурами. На улице хочется спрятаться в тень, а в помещении насладиться прохладой от кондиционера. Но что делать, если его нет?

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Вот четыре самых действенных способа, которые помогут даже в сильную жару чувствовать себя комфортнее.

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Плотные шторы и зеркальная пленка

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DELFI Woman

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DELFI Woman
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