Как спастись от жары без кондиционера: 4 полезных совета, которые облегчат вам жизнь

Нынешнее лето удивляет нас аномально высокими температурами. На улице хочется спрятаться в тень, а в помещении насладиться прохладой от кондиционера. Но что делать, если его нет?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вот четыре самых действенных способа, которые помогут даже в сильную жару чувствовать себя комфортнее.