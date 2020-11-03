Как в период пандемии, когда увеличилась нагрузка на глаза, позаботиться о своем зрении

Пандемия Covid-19 продолжает бить рекорды по количеству заболевших во всем мире. В этой непростой ситуации необходимо помнить, что здоровью угрожает не только возможность заражения инфекцией, но и последствия коренной перемены повседневного образа жизни. Одна из зон риска — зрение. О том, как позаботиться о нем в это непростое время, рассказывает оптометрист и региональный руководитель сети салонов "Fielmann" Ирина Кезика.

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Чем больше фиксируется случаев заражения Covid-19, тем больше жителей Латвии предпочитают проводить время дома. А это значит, что коротают свои дни перед экраном телевизора, мобильного телефона и компьютера. Добавим к этому массовый уход на удаленную работу и дистанционное образование, а это значит дополнительное время у монитора компьютера. В итоге — колоссальная нагрузка на глаза.

Эксперты отмечают, что после завершения пандемии мы можем столкнуться с массовой проблемой ухудшения зрения во всех возрастных группах населения.

В Латвии это может привести к еще худшим последствиям. Еще до обострения коронакризиса в Латвии было проведено масштабное исследование о состоянии зрения жителей. Выяснилось, что большинство жителей Латвии не заботятся о своем зрении:

57% опрошенных до 50 лет жалуются на проблемы со зрением,

71% вынуждены отодвинуть текст дальше, чтобы его ясно видеть,

69% жителей Латвии старше 40 лет проверяют зрение раз в год или совсем его не проверяют.

Как же действовать в пандемию, чтобы еще сильнее не ухудшить свое зрение?

Подготовьте рабочее место

Правильная организация рабочего места повышает продуктивность работы и помогает сохранить здоровье. Необходимо позаботиться о комфортном освещении. Монитор компьютера должен находиться на расстоянии 60–80 см от глаз боком к источнику света. Необходимо исключить все мерцающие и бликующие элементы. А вот настольная лампа не помешает — вашим глазам должно быть светло и комфортно.

Делайте паузы

Не забывайте о перерывах. Примерная схема такова: работайте с гаджетами по 30–40 минут, затем делайте перерыв на 20–30 секунд. Можно при этом закрыть глаза. Но лучше встать, пройтись по комнате, подойти к окну и посмотреть вдаль.

Следите за климатом

Сухой воздух в помещениях негативно влияет на зрение, поэтому по возможности выходите на свежий воздух.

Хороший микроклимат — это то, что может спасти вас от сухости. Кондиционер и увлажнитель помогут отрегулировать температуру (18–22 °С) и влажность воздуха (40–60%).

Гимнастика для глаз

Ее нужно делать ежедневно, желательно несколько раз в день во время пауз в работе. Вот одно из простых и эффективных упражнений. Подойдя к окну, на расстоянии 30 см от глаз поставьте метку, и переключайте взгляд с этой метки в даль. Это нужно делать на протяжении 3–5 минут. Так вы сможете быстро снять усталость.

Чаще моргайте

Известно, что человек в среднем моргает 20 раз в минуту. За сутки получается больше 10 тысяч раз. Однако когда мы смотрим на экран, то моргаем реже, чем обычно, что приводит к развитию сухости глаз.

Совет постой: чаще моргайте и пользуйтесь увлажняющими каплями для глаз. Глазам будет комфортнее.

Если вы старше 40 лет, то вам необходимо знать о пресбиопии. Это естественное возрастное изменение зрения. Во-первых, текст, который вы читаете, становится яснее, если его отодвинуть подальше по сравнению с вашим обычным расстоянием для чтения. Также при работе на близком расстоянии вам начинает не хватать света и вы плохо видите.

В настоящий момент в рамках социально-информационной кампании "Время ясно видеть 40+" на сайте www.laiksredzet.lv можно записаться на бесплатную проверку зрения у опытных оптометристов на самой современной аппаратуре.