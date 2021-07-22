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Сбалансированное питание
Как восстановиться после "ковида": 5 ключевых рекомендаций от медиков
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Вирус SARS-CoV-2 – коварная и малоизученная болезнь, которая даже после выздоровления может еще очень долго напоминать о себе различными осложнениями. Можно ли восстановить утраченное здоровье?

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План восстановления после "ковида" должен разрабатываться лечащим врачом исходя из тяжести перенесенной болезни, возраста, наличия хронических заболеваний, вредных привычек и т.д. В общем же случае можно выделить пять ключевых рекомендаций по восстановлению после коронавируса, которые помогут быстрее и легче прийти в норму.

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Сбалансированное питание

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DELFI Woman

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DELFI Woman
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