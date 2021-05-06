Как выявить депрессию по анализу крови

"Биомаркеры в крови — это новые важные инструменты выявления расстройств, поскольку на самооценку состояния пациента и даже на экспертное мнение специалиста не всегда можно полностью полагаться, — отмечает доктор Никулеску. — Так что наши анализы крови открывают путь к точному и индивидуально подобранному назначению лекарства и объективному отслеживанию реакции пациента на лечение".

В ходе экспериментов, которые длились 4 года на базе Медицинского центра имени Ричарда Рудебуша в Индианаполисе, были обследованы сотни пациентов с признаками депрессии, психологическое состояние которых (с их согласия) замерялось по специальной шкале в ходе повторяющихся сессий, и при этом у них каждый раз брали анализ крови.

Сравнив эти анализы с огромной базой данных, ученые выявили в общей сложности 26 биомаркеров, связанных с разного рода депрессиями, а в ходе дальнейшей работы еще более конкретизировали результаты, определив, что 12 из этих биомаркеров особенно тесно связаны с признаками депрессии, причем шесть из них имеют непосредственное отношение к биполярному расстройству, а два — к маниям.

К тому же восемь из этих главных генетических биомаркеров связаны с циркадными ритмами организма, что теоретически может подвести молекулярную базу под объяснение связи таких явлений, как депрессия, с другими факторами, вроде расстройства сна.

Разумеется, до применения на практике такого рода анализов крови с целью выявления депрессий пока далеко, однако исследователи надеются убедить медицинское сообщество, в первую очередь психиатров, в пользе такого метода при диагностике и лечении различных психических расстройств.

"Это наш вклад в усилия по перетаскиванию психиатрии из XIX в XXI век, чтобы она стала такой же современной, как, скажем, онкология, — подчеркивает Никулеску. — Ну а конечная цель понятна — это спасение жизни и улучшение ее качества".