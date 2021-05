Как я месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось

Телеведущий и доктор Крис ван Туллекен поставил перед собой задачу в течение месяца придерживаться диеты, состоящей в основном из переработанных продуктов.

Считается, что более половины энергии, которую британцы получают из пищи, поступает из продуктов сверхпереработки. Существуют опасения, что эти продукты заставляют людей есть больше и набирать вес. По оценкам, каждый четвертый взрослый, а также каждый пятый ребенок в возрасте 10-11 лет в Великобритании страдает ожирением.

"Я хотел узнать, какое влияние на меня оказала диета с высоким содержанием пастеризованной пищи", — говорит доктор Крис ван Туллекен, ведущий программы "Чем мы кормим наших детей?". Влияние переработанных продуктов на человеческий организм, особенно на детей и подростков, которые едят больше, чем средний взрослый, изучено сравнительно плохо.

This article highlights how important it is that UK govt. upholds the promises made in the Queen's speech for tackling #obesity:

🚫 9pm TV watershed AND total online ban of #JunkFoodAds

🍬Limiting unhealthy product displays in large stores@DoctorChrisVT https://t.co/yOHp3Fmivp