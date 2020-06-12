Как защитить себя от болезни, актуальной для каждой второй представительницы слабого пола

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, и у многих он бывает именно весной и в начале лета. Обычно проблемы с мочевым пузырем приобретают особую актуальность во время купального сезона. Как они возникают, как их избежать и лечить? Рассказывают уролог Детской клинической университетской больницы и Клинической университетской больницы имени П. Страдыня Наталия Бозотова и фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

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Факторы риска

Чтобы избежать этих неприятностей, раньше бабушки советовали своим внучкам не одеваться слишком легко в первый теплый день, не бегать босиком по холодной земле, не сидеть на камнях, ведь так можно застудить мочевой пузырь.

Уролог Наталия Бозотова объясняет: "От того, что человек ходит босиком или сидит на бетонной лестнице или холодном камне, он обычно не заболевает инфекцией мочевыводящих путей, но это факторы риска, которые провоцируют заболевание. Человек переохлаждается, местный иммунитет снижается, и бактерии могут легче попасть в мочевыводящие пути. Летом прохладная вода делает то же самое. Обычно я с болью в сердце смотрю на детей, которые часами сидят голышом в холодном море или в прохладном, влажном песке и строят песочные замки, так как потом половина из них становится моими пациентами в Детской больнице. Нужно понимать, что у нас не самое теплое море и, если хочется купаться, после купания нужно переодеться в сухую одежду. Особенно это относится к женщинам и детям. Купание не является непосредственной причиной заболевания инфекциями мочевыводящих путей, однако в прохладной температуре мускулатура тела рефлекторно сокращается, так как не хочет отдавать тепло. То же самое происходит в промежности и мочеиспускательном канале, что помогает бактериям, находящимся в организме в спокойном состоянии, вдруг стать активными и проникнуть в мочевой пузырь. Поэтому еще раз повторяю: в наших климатических условиях давать купальнику высыхать на себе — это плохой стиль! Тем, у кого есть предрасположенность к инфекциям мочевыводящих путей и кому известно, что мочевой пузырь — их слабое место, лучше переодеть купальник после летнего купания".

Почему чаще проблемы возникают у женщин

Врач объясняет, что проблемы с мочевым пузырем чаще бывают у женщин — с ними за свою жизнь встречается каждая вторая представительница слабого пола. Это связано с анатомическими особенностями. У женщин мочеиспускательный канал короче, шире, а закрывающих мышц и слизистой оболочки больше, чем мужчин. В течение жизни женский мочевой пузырь больше подвержен воздействию внешних факторов и в него очень легко попадают бактерии, вызывающие уретрит (воспаление мочеиспускательного канала) или цистит (воспаление мочевого пузыря). Эти воспаления могут также сочетаться, но в обоих случаях симптомы — схожие.

Чаще всего цистит вызывают неспецифические бактерии, которые уже живут как на коже в области половых органов, так и в других местах, например — кишечные палочки. У молодых женщин повышенный риск цистита нередко связан с сексуальной активностью, так как во время половых контактов бактериям еще легче попасть в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь. В медицине есть даже специальный термин — цистит медового месяца, он актуален в начале половой жизни.

"В любом случае, у женщин цистит может начаться внезапно, зачастую даже посреди ночи — ни с того, ни с сего, словно на пустом месте, — объясняет Н. Бозотова. — Он проявляется сильной, жгучей болью при мочеиспускании, частым мочеиспусканием, примесями крови в моче — все это классические признаки воспаления мочевыводящих путей, особенно у молодых женщин. Может часто хотеться "по-маленькому", но сходить нечем. Такая ситуация бывает и без воспаления мочевыводящих путей. При появлении таких жалоб первое, что нужно сделать, — это обратиться к семейному врачу и сдать анализ мочи. Только по результатам анализов можно определить, является ли это настоящим воспалением мочевыводящих путей, которое необходимо лечить, возможно, антибиотиками, или же это дополнительная реакция мочевого пузыря, часто возникающая на фоне эмоций. Может быть, это реакция на холод, которая пройдет без лекарств, без серьезного лечения".

Как лечиться

Пока нет возможности попасть к врачу, в первые часы и в первые два дня можно применять растительные препараты, предназначенные для профилактики и лечения воспалений мочевыводящих путей, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Подходят все средства, в составе которых имеется клюква. Например, таблетки, содержащие комбинацию из трех активных веществ: экстрактов толокнянки и клюквы крупноплодной, и D-маннозы.

Помогает также растворимая в воде паста, содержащая активные вещества, полученные из корня петрушки, тригонеллы, стеблей горца, корневища пырея, березовых листьев, стеблей хвоща, корня любистока, стеблей золототысячника европейского.

Популярны таблетки в оболочке, содержащие порошок из стеблей золотарника и любистока, а также листьев розмарина. Все эти пищевые добавки могут помочь даже при настоящем воспалении мочевыводящих путей, если количество плохих бактерий невелико и у человека достаточно сильный иммунитет. В этом случае, если принимать эти растительные препараты в первые 24–48 часов, может стать легче и цистит проходит. Так бывает даже очень часто.

Очень важно также пить достаточное количество жидкости. Между прочим, годится не только клюква, но и чай с лимоном. И клюква, и лимон содержат органические кислоты (лимонную кислоту и бензойную кислоту), которые тормозят развитие бактерий, и, если бактерии не очень плохие, их не слишком много и сопротивляемость организма достаточно высокая, то женщина может вылечиться при помощи этих средств.

Но если этого не происходит и через два дня симптомы не исчезают, а усиливаются, нужно обязательно обратиться к врачу и сдать анализы.

Необходимо также уточнить, после чего именно начался цистит, чтобы врач мог понять, какие анализы нужно сдать. Например, вначале семейный врач назначит, скорее всего, обычный анализ мочи, который покажет, есть ли инфекция в мочевыводящих путях или нет. Поскольку инфекции мочевыводящих путей бывают разными, анализы и пути решения проблемы будут также отличаться.

Часто встречаются так называемые банальные инфекции, которые вызваны обычными бактериями, живущими в области половых органов, и не связаны с половыми контактами. Однако есть и так называемые сексуально-трансмиссивные заболевания. Это не всегда и не обязательно венерические заболевания — часть из них вызвана так называемой условно-патогенной микрофлорой влагалища. В женском влагалище имеется микробиом, где главная "хорошая" бактерия — кисломолочная находится в большом количестве и контролирует размножение других, не столь хороших микроорганизмов.

При определенных условиях хорошая флора влагалища может уменьшиться, а плохая — увеличиться до патогенного количества и вызвать воспаление, сопровождающееся жалобами со стороны как гинекологии, так и урологии. Эти бактерии, достигая сексуально-трансмиссивным путем партнера, могут вызвать специфическое воспаление также и у него. Нужно отметить, что мужчины больше защищены от воспалений мочевыводящих путей и у них они главным образом связаны с передачей половым путем.

Обычные, "банальные" инфекции возникают у мужчины как осложнение других заболеваний — например, если имеются анатомические или функциональные аномалии мочевыводящих путей, увеличена простата, что сопровождается нарушениями оттока мочи у мужчин старше 40 лет.

Существуют довольно подробно разработанные схемы приема медикаментов. Если инфекция мочевыводящих путей диагностирована впервые в жизни, то можно применить так называемое эмпирическое лечение, когда врач подбирает лекарство по своему опыту и согласно медицинским предписаниям, не выясняя, какие именно бактерии вызвали воспаление. Обычно это антибиотики, воздействующие на как можно большее количество самых распространенных патогенов, но не обладающие слишком широким спектром действия. Если же за три дня лечение не помогло или инфекция повторилась, то тогда необходимо углубленное исследование, чтобы узнать, что именно необходимо лечить. В частности, нужно сдать специальный анализ, чтобы выяснить, какие бактерии вызвали заболевание, а также чтобы проверить, к каким антибиотикам они чувствительны, а к каким — больше нет, чтобы не начать прием лекарств, которые уже не действуют.

Еще одно важное условие — антибиотики действительно нужно принимать столько дней, сколько назначил врач. Если через пару дней становится лучше и прием лекарства прекращается, цистит может вернуться с двойной силой. Более того, при таких необдуманных действиях микробы привыкают к конкретным антибиотикам и становятся намного более живучими. В следующий раз лечить воспаление будет уже труднее.

У некоторых повторяется чаще

Врач объясняет: "Частично это связано с генами — доказано, что предрасположенность к инфекциям мочевыводящих путей передается по наследству, и мне как урологу, работающему и в Детской больнице, и в больнице имени Страдыня, приходится лечить и дочь, и мать. У них не образуется естественная защита. Обычно, когда в мочевой пузырь попадают бактерии, иммунная система должна понимать, что с ними необходимо бороться, однако у них этого не происходит.

Почему кто-то болеет циститом чаще, а кто-то — реже? Возможно, причина в том, что у одного человека больше факторов риска, чем у другого. Например, доказано, что на другие заболевания очень влияет ситуация — сахарный диабет многократно повышает риск инфекций мочевыводящих путей, я это знаю из своей практики. Сексуально активные женщины больше болеют инфекциями мочевыводящих путей. Когда наступает менопауза, мочевыводящие пути также становятся менее защищенными, так как в этот период у женщины снижается выработка женских гормонов. В частности, из-за недостатка эстрогена становится суше слизистая оболочка как во влагалище, так и в мочеиспускательном канале. Мочеиспускательный канал больше не такой эластичный, он становится шире и не закрывается так же хорошо, как раньше, поэтому бактериям становится легче проникать в организм".

Как быть с подмыванием

"Крайности никогда не приводят ни к чему хорошему, это относится и к заботе о своем здоровье! — напоминает уролог. — И промежность, и влагалище естественно заселены бактериями, которые должны там жить. Например, в микробиоме влагалища главная — это молочная бактерия, которая не позволяет развиваться и размножаться другим бактериям и не пускает их дальше в организм. Но иногда женщины, чрезмерно следя за чистотой, убивают также хорошие молочные бактерии, и тогда плохие бактерии начинают беспрепятственно размножаться. Поэтому мой совет такой: интимная гигиена необходима, но нельзя доходить до фанатизма. Мылом нужно пользоваться с умом".

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце рекомендует при воспалениях мочевыводящих путей средства, содержащие листья толокнянки и брусники, березовые листья, корень любистока. Подойдут также стебли золотарника, хвоща полевого, корни петрушки, корневища пырея, стебли горца птичьего, стручки фасоли, стебли золототысячника, цветки ромашки. Лекарственные средства, приготовленные из этих растений, обладают антисептическим, мочегонным, спазмолитическим и противовоспалительным действием.

Лучше всего применять смеси из различных трав. Экстракты этих лекарственных растений употребляют как в виде таблеток, капсул, так и в виде пасты для внутреннего применения.

Эти средства используются в качестве дополнительного лечения при инфекциях мочевыводящих путей, а также для профилактики — чтобы предотвратить образование камней в почках и мочевыводящих путях.

Также во время лечения нужно употреблять большое количество жидкости, а препараты применять курсами. С давних времен для лечения и профилактики заболеваний мочевыводящих путей используют клюкву. Сегодня она продается в различном виде — соки, таблетки, капсулы и сиропы.