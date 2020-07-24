Пломбир по праву считается королем среди мороженого — он самый жирный, самый кремообразный и вкусный. В магазинах от вариантов пломбира просто рябит в глазах. Но действительно ли все продукты под таким названием достойны этого изысканного титула? DELFI по этому вопросу проконсультировали два эксперта — технолог пищевой промышленности Лелде Сотниеце и специалист по питанию Елена Павлова. Также мы организовали слепую дегустацию и теперь готовы рассказать, всегда ли самая высокая цена является показателем качества, из чего состоит представленный в продаже пломбир, какой стоит выбрать, а от покупки какого лучше воздержаться.

Состав образцов пломбира для дегустации



Чтобы сравниваемые продукты были бы по возможности в равных позициях, мы выбрали классическое мороженое-пломбир в больших упаковках (примерно 1 л) — без добавок, вафель и других экстра — и одну "темную лошадку" — популярное молочное мороженое бюджетного класса с существенно более низким содержанием жиров, чем полагается классическому пломбиру. Продукты для дегустации покупались в разных местах. Всего было приобретено 9 образцов.



Радует то, что шесть из девяти образцов продуктов произведены в Латвии и по одному в Литве, Эстонии и Франции. Самые дешевые (не считая "темной лошадки" — ванильного мороженого "Optima līnija" по цене 1,89 евро/кг) — пломбир латвийской марки "Zemnieku", который стоит 2,89 евро/кг, и эстонский продукт "Premia" — 3,33 евро/кг. Самые дорогие образцы — французский "Haagen-Dazs" (19,97 евро/кг) и пломбир крестьянского хозяйства "Zilūži" под названием "Grasbergs" стоимостью 15,89 евро/кг.

Кажется, что всем с детства известно, что в составе пломбира должно быть молоко, сливки, яичные желтки, сахар и ваниль.

Изучив состав купленных продуктов, пришлось констатировать, что это тот случай, когда цена действительно отражает качество — список ингредиентов двух самых дорогих образцов мороженого был самым коротким и без сюрпризов. Интересно, что по составу хорошим выбором показался также самый дешевый образец — мороженое "Zemnieku", где список ингредиентов классического пломбира дополняет только эмульгатор и стабилизатор. Они нужны для того, чтобы мороженое было однородной консистенции и в ходе производственного процесса не образовывались большие кристаллы льда.