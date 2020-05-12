Кардиолог развенчивает ТОП-5 распространенных заблуждений о холестерине

Латвия уже много лет подряд входит в тройку европейских стран с высочайшими показателями смертности от кардиоваскулярных заболеваний и самой короткой прогнозируемой продолжительностью жизни. Помимо образа жизни огромное влияние на это оказывает самолечение и отказ от медикаментов, уверен кардиолог с многолетним опытом работы в клиниках Германии Роберт Федерс, поэтому он считает важным развенчать распространенные мифы и предубеждения.

Миф 1: У моей бабушки был повышенный холестерин и она дожила до 100 лет.

По словам врача, такой аргумент ему часто приходится слышать в своем кабинете — латвийцы слишком беззаботно относятся к повышенному холестерину, считая, что он не опасен. "В действительности важно понимать, что холестерин хоть и необходим для организма, но вот его определенный вид — XЛНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) производит жировые отложения, называемые атеросклеротическими бляшками", — объясняет Р. Федерс. Эти бляшки ограничивают кровоток, что может навредить органам или привести к сердечному приступу или инсульту. Почти 3 миллиона смертей во всем мире ежегодно происходят из-за повышенного XЛНП.

Хотя молодое поколение гораздо серьезнее относится к повышенному уровню холестерина и своевременнее обращается к врачам за помощью, из этого опасного предубеждения проистекает второе — еще более опасное.

Миф 2: От этих ваших таблеток один вред — это все заговор фармакологических компаний.

Если о вреде холестерина латвийцы информированы недостаточно, то о побочных эффектах медикаментов — чрезмерно. Безусловно, у каждого лекарства есть побочные эффекты, но важно обращать внимание на то, как часто они встречаются. "Статины, которые назначают при повышенном XЛНП — это группа лекарств, которую ежедневно принимает 200 миллионов человек. Этот тип лекарства прошел свыше 27 широкомасштабных тестов, доказавших, что побочные эффекты встречаются крайне редко. Готовы ли вы смириться с тем, что у вас с низкой долей вероятности возникнет легкая мышечная слабость, если вам скажут, что риск смерти от кардиоваскулярных заболеваний, сердечных приступов и инсультов для вас снизится на 21%? Думаю, вопрос риторический", — комментирует кардиолог.

Несмотря на то, что в медицине крайне редко применяются лекарства с широким спектром побочных эффектов и такие случаи всегда тщательно обсуждаются с пациентом, латвийцы нередко самовольно решают отказаться от назначенных лекарств. Хуже того, многие это делают тайком. "В моей практике встречались случаи, когда пациенты приходили с уже длительное время повышенным уровнем холестерина, однако выяснялось, что предыдущий или семейный врач назначал лекарства, просто пациент решал, что ему лучше знать — следует их принимать или нет, — рассказывает Р. Федерс, — А потом мы видим статьи с заголовками "Безвременно скончался" и "Неожиданно ушел из жизни" — во многих таких неожиданных смертях, к сожалению, повинно халатное отношение к повышенному холестерину и назначенному лечению. По моему мнению, необоснованный отказ от статинов является одной из основных причин того, что Латвия входит в ТОП-3 европейских стран по смертности от кардиоваскулярных заболеваний".

Миф 3: Я ничего такого не ем — откуда взялся повышенный холестерин?

Хотя питанием и правильным образом жизни можно решить лишь часть проблемы (только налаживание образа жизни снижает холестерин на 5-10%, чего в большинстве случаев недостаточно), эти факторы играют важную роль в профилактике инфаркта и инсульта. Например, каждый пятый латвиец регулярно потребляет большое количество алкоголя, каждый четвертый — ежедневно курит, а показатели ожирения у нас вторые самые высокие в Европе и продолжают расти — 20% взрослых латвийцев страдает от лишнего веса.

"Алкоголизм и курением даже обсуждать не стоит — все знают, что это вредно. Если пациент не борется с этой привычкой, то это его сознательный выбор. Однако, проблемы с питанием часто возникают по незнанию. В моей практике был курьезный случай: пациент клятвенно божился, что категорически не ест сладкое, но в этот самый момент у него в руках была горсть печенья, которое он активно грыз. Это говорит о том, что многие пациенты не знают, что вредно, а что — нет. Так, первое, что анализирует специалист по питанию, когда мы начинаем работать над диетой пациента, это его питье. Подслащенные напитки (соки, лимонады, квас и т.п.) — тайные враги, поскольку кажутся очень невинными, хотя содержание сахара в них огромно. В идеале следует пить только воду", — поясняет кардиолог, добавляя, что в ходе анализа меню таких сюрпризов и неожиданных открытий всегда оказывается очень много.

Миф 4: Между повышенным холестерином и частотой инфарктов нет связи.

Конечно, это не так: во всем мире 33% всех коронарных болезней сердца вызвано повышенным уровнем холестерина, который наблюдается у более чем половины европейцев (54%). Врач добавляет, что каждое десятилетие, которое европеец в возрасте от 35 до 55 лет проживает с повышенным ЛПЛ, с которым не борется, повышает вероятность развития болезни сердца на 39%, хотя проблема решается простым приемом таблеток и своевременной консультацией у врача.

Миф 5: Врач назначил мне таблетки, хотя в анализах ясно видно, что холестерин в норме.

Риск развития кардиоваскулярных заболеваний для каждого отдельного пациента рассчитывается на особых калькуляторах. Наиболее часто применяется калькулятор, разработанный Европейским обществом кардиологов, рассчитывает, каков риск заболевания в ближайшие десять лет. На основе результатов врач решает, каковы нормы XЛПЛ для конкретного пациента. И хотя в результатах анализов часто указывается норма "<3 ммол/л", для отдельных пациентов данный показатель должен быть ниже 2,1; 1,8 или даже 1,4 ммол/л. Поэтому не следует самостоятельно ставить себе диагноз — доверьтесь лечащему врачу.