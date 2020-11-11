Кардиологи назвали причину, почему женщинам вредно быть одинокими
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Как отмечает портал MEDdaily со ссылкой на The Times of India, гипертония увеличивает риск других медицинских отклонений, включая инсульта и болезни сердца. Лишний вес, отсутствие физических упражнений и плохое питание — это некоторые из факторов, которые повышают риск высокого кровяного давления. Но новое исследование показало, что определенные социальные факторы, такие как семейное положение, тоже связаны с гипертонией.

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В рамках этого исследования ученые проанализировали данные 28238 человек 45-85 лет. Учитывалась информация о семейном положении, условиях проживания, размере социальных сетей (контактов с другими людьми), участии в жизни общества и показателях давления.

Оказалось, есть влияние семейного положения на риск развития гипертонии у женщин. Риск гипертонии у одиноких женщин был на 28% выше, чем у замужних женщин. У разведенных женщин риск на 21% выше, а у овдовевших женщин — на 33%.

А вот мужчинам, когда дело доходит до гипертонии, лучше быть одинокими. У одиноких мужчин риск гипертонии был ниже, чем у мужчин, живущих совместно с партнершей. Притом, для женщин небольшое количество друзей означает повышенный риск гипертонии. У женщин, имевших мало друзей, на 15% чаще выявляли высокое давление.

Примечательно: социальные связи важны для женщин, но очень мало влияют на уровень риска развития гипертонии у мужчин.

Исследование показало, что ни размер социальной сети, ни степень активности участия в общественной жизни не демонстрируют какой-либо значительной связи с высоким кровяным давлением у мужчин.

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