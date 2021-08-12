История из жизни: муж увлекся алкоголем, настолько, что превратился в совершенно другого человека. Жена не могла больше этого выдержать и отправила его кодироваться — из-за выпивки он стал вымещать агрессию не только на ней, но и на детях. Вы наверняка знаете продолжение истории. Муж закодировался, и на какой-то момент все стало хорошо, но ненадолго — он снова начал пить и заставлять свою семью страдать. В этой статье мы вместе с наркологом Илзе Максимой, специалистом центра здоровья Vivendi, рассказываем об эффективности методов лечения алкогольной зависимости, которые призваны помочь навсегда отказаться от бутылки.

Какой метод поможет?

Для начала следует понять, что одних методов недостаточно. Во-первых, необходимо, чтобы человек был мотивирован справиться с проблемой. Во-вторых, многое зависит от понимания человека, его когнитивных способностей и образованности. По словам нарколога, спиться могут все — даже очень интеллектуальные и образованные люди, но у них больше шансов включить свое критическое мышление и понять, что с ними происходит. Чем раньше (к примеру, в 13-14-летнем возрасте) начинают употреблять алкоголь, тем хуже все может закончиться. И все же Илзе Максима считает, что шанс есть у каждого.



Стационарная терапия. "Если человек алкозависимый, после прекращения употребления алкоголя начинается период, который называется абстинентным состоянием. Это период, когда ему становится физически и психически плохо.