Кормящая мама заболела. Что делать?

Период, когда этот вопрос как нельзя актуален. Есть несколько универсальных советов, которые, я уверена, помогут чувствовать любой кормящей маме себя спокойно и уверенно. Поговорим о том, что делать, если мама заболела ОРВИ или другим заболеванием, которым она теоретически может заразить ребенка.

Прежде всего начну с того, что делать НЕ рекомендуется.

1. Бояться за ребенка

Потому как крохе на грудном вскармливании заразиться выгоднее всего именно от мамы. В молоке всегда есть иммуноглобулины, а в период болезни мамы в ее молоке еще и появляются антитела к тому, чем она болеет, поэтому малыш их заблаговременно получает и либо заболеет в легкой форме, либо не заболеет вовсе.

2. Паниковать

Потому что из-за стресса молоко, конечно, не пропадет, но вот выход его из груди будет затруднен, поскольку окситоцин, отвечающий за это, придушен гормонами стресса. Поэтому и ребенок у паникующей мамы может нервничать больше обычного. Мало того, что он "считывает" мамин настрой, так еще и молоко добывается тяжелее обычного.

А теперь о конструктивном. Что же следует делать?

1. Спать вместе с ребенком как можно больше, в том числе днем. Не выспавшемуся организму восстановиться гораздо сложнее, а поспать в отрыве от крохи, понятное дело, не удастся.

2. НЕ слушать дикие советы о необходимости отлучить ребенка от груди. Реальных случаев, когда это необходимо НЕТ (даже при ВИЧ), есть случаи (очень редкие), когда ВРЕМЕННО нужно прекратить кормить грудью. А сцеживаниями можно поддерживать лактацию, чтобы вернуть кормление через время.

3. Просто знать, что сейчас почти всегда можно подобрать лекарственный препарат, который будет совмещен с грудным вскармливанием. Даже антибиотик.

Есть база данных http://www.e-lactancia.org/. В ней на основании проведенных исследований публикуются данные о различных препаратах. Она все время обновляется. И не всегда то, что написано в инструкции к препарату отвечает реальности. Поскольку не каждый производитель хочет включать в свою статью расходов исследование на тему совместимости с кормлением, просто пишут "нельзя".

Если нужна инструкция, как пользоваться данной базой, можете обратиться ко мне в соцсетях.

Кстати, на этом сайте также публикуются альтернативы препарату, если он в группе риска. То есть вы можете обсудить это с врачом и найти сообща препарат, который "можно".

4. Заботиться о своем питании. Чтобы оно было здоровым, сбалансированным, разнообразным! Не содержало только гречку и индюка.

А для тех, кого волнует вопрос аллергии ребенка, питания мамы, могу порекомендовать следующие ролики для просмотра:

Дорогие кормящие мамы! Будьте спокойны и уверены в себе! По вопросам личных очных (Рига) и онлайн консультаций я доступна в социальных сетях — в Instagram или в Facebook. Слушайте свое сердце и кормите в удовольствие. Удачи вам!